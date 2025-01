Atento Boca: Leandro Paredes salió reemplazado y ¿se despidió de Roma?

Los rumores sobre su posible regreso a Boca en este mercado de pases se intensificaron en los últimos días, con Juan Román Riquelme como uno de los principales impulsores de la negociación. ¿Habrá sido esta su última presentación con la camiseta de la Roma?

Leandro Paredes salió reemplazado y ¿se despidió de Roma?

¿HABRÁ SIDO SU ÚLTIMA VEZ EN EL OLÍMPICO? Leo Paredes dejó el campo ante Frankfurt a la espera de conocer su futuro.





Las dudas de Leandro Paredes: ¿lo seduce realmente este Boca?

Si bien Paredes manifestó su intención de volver, todavía no está claro si el contexto actual del club lo convence por completo. Las inconsistencias de la dirigencia, con negociaciones que se dilatan y promesas económicas aún no formalizadas, sumadas a un equipo que no ha dado muestras de estar a la altura de un jugador de su jerarquía, podrían enfriar su regreso.

Además, la incertidumbre sobre el proyecto futbolístico y la falta de un plantel consolidado para competir en lo más alto podrían pesar en su decisión final.