Boca negocia la salida de Lucas Janson y un equipo del fútbol argentino busca sumarlo
El delantero participó de apenas cuatro partidos en lo que va del año y es uno de los futbolistas de los que la dirigencia del Xeneize se quiere desprender.
Boca continúa con la reestructuración de su plantel de cara al regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y Lucas Janson aparece entre los jugadores con chances de salir. Gimnasia ya realizó averiguaciones para incorporarlo y busca aprovechar la falta de continuidad que tuvo el delantero durante la temporada.
El delantero de 31 años no logró consolidarse desde su llegada al Xeneize y aparece entre los jugadores prescindibles para la dirigencia, que busca reducir el plantel y liberar contratos de futbolistas con escasa participación. En ese contexto, el Lobo se movió rápidamente y ya inició gestiones.
El interés del equipo platense surgió en las últimas horas mediante una consulta formal para conocer las condiciones de una posible llegada a préstamo. Si bien todavía no existe una oferta concreta ni detalles sobre la duración de una eventual cesión, en La Plata son optimistas respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Boca.
La dirigencia tripera considera que la falta de minutos del atacante y la intención del club de la Ribera de desprenderse de algunos futbolistas pueden facilitar la negociación. Además, el entrenador Ariel Pereyra dio el visto bueno para avanzar por el ex Vélez, convencido de que puede recuperar el nivel que mostró en etapas anteriores de su carrera.
Durante el primer semestre del año, Janson apenas disputó cuatro partidos entre todas las competencias, una muestra clara de la escasa consideración que tuvo dentro de la rotación del equipo. Su situación contrasta con el protagonismo que supo tener en Vélez, donde se destacó por su desequilibrio y capacidad goleadora, rendimiento que despertó el interés de Boca en 2023. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el conjunto azul y oro y hoy aparece con grandes posibilidades de cambiar de club.
Desde su llegada a Boca en julio de 2023, procedente de Vélez, Lucas Janson disputó 51 partidos oficiales. A lo largo de 2.041 minutos en cancha, convirtió tres goles y brindó dos asistencias. Su torneo con mayor participación fue la Copa de la Liga 2023/2024, competencia en la que sumó 12 encuentros. Ahora, con la llegada de Arruabarrena y la reestructuración del plantel en marcha, su ciclo en Boca parece acercarse al final y Gimnasia asoma como el principal candidato para darle una nueva oportunidad en el fútbol argentino.
Otros futbolistas de Boca que pueden salir en este mercado de pases
Además de Lucas Janson, hay otros futbolistas a los que Boca les está buscando destino por su escaso aporte al equipo. Entre ellos destacan Agustín Martegani, Williams Alarcón y Juan Barinaga. También se escucharán ofertas que puedan llegar por Lautaro Di Lollo, Tomás Belmonte y Kevin Zenón.
En los planes también estaba poder transferir a Exequiel Zeballos a Europa por una buena suma de dinero, pero Rodolfo Arruabarrena ya se habría encargado de expresar su intención de retenerlo, pedido que podría cambiar los planes de Juan Román Riquelme y compañía.
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