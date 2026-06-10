Boca negocia la salida de Lucas Janson y un equipo del fútbol argentino busca sumarlo

Durante el primer semestre del año, Janson apenas disputó cuatro partidos entre todas las competencias, una muestra clara de la escasa consideración que tuvo dentro de la rotación del equipo. Su situación contrasta con el protagonismo que supo tener en Vélez, donde se destacó por su desequilibrio y capacidad goleadora, rendimiento que despertó el interés de Boca en 2023. Sin embargo, nunca logró afianzarse en el conjunto azul y oro y hoy aparece con grandes posibilidades de cambiar de club.

Desde su llegada a Boca en julio de 2023, procedente de Vélez, Lucas Janson disputó 51 partidos oficiales. A lo largo de 2.041 minutos en cancha, convirtió tres goles y brindó dos asistencias. Su torneo con mayor participación fue la Copa de la Liga 2023/2024, competencia en la que sumó 12 encuentros. Ahora, con la llegada de Arruabarrena y la reestructuración del plantel en marcha, su ciclo en Boca parece acercarse al final y Gimnasia asoma como el principal candidato para darle una nueva oportunidad en el fútbol argentino.

Otros futbolistas de Boca que pueden salir en este mercado de pases

Además de Lucas Janson, hay otros futbolistas a los que Boca les está buscando destino por su escaso aporte al equipo. Entre ellos destacan Agustín Martegani, Williams Alarcón y Juan Barinaga. También se escucharán ofertas que puedan llegar por Lautaro Di Lollo, Tomás Belmonte y Kevin Zenón.

En los planes también estaba poder transferir a Exequiel Zeballos a Europa por una buena suma de dinero, pero Rodolfo Arruabarrena ya se habría encargado de expresar su intención de retenerlo, pedido que podría cambiar los planes de Juan Román Riquelme y compañía.