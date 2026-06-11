Fin de ciclo para Ánder Herrera: Boca rescinde su contrato por decisión de Arruabarrena

Durante los primeros meses del año, el Xeneize había renovado la confianza en el volante con la esperanza de que pudiera dejar atrás los inconvenientes físicos que lo persiguieron desde su llegada. No obstante, la situación nunca logró revertirse. Los problemas musculares continuaron apareciendo y limitaron una vez más su presencia en el equipo.

A pesar de la decisión deportiva, las partes mantienen una relación cordial. Herrera construyó un vínculo cercano con Juan Román Riquelme y desde ambos lados existe la intención de que la desvinculación se concrete en buenos términos. El futbolista tenía deseos de continuar, pero tanto él como la dirigencia comprenden que las circunstancias deportivas y físicas.

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Los números de Ander Herrera en su paso por Boca

Las estadísticas reflejan las dificultades que atravesó durante su estadía en Boca. Desde su arribo participó en apenas 29 de los 68 encuentros disputados por el equipo. Además, acumuló solamente 1.174 minutos en cancha y convirtió un único gol, recordado por haber sido frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

A eso se suma un dato que explica gran parte de su irregularidad: sufrió seis desgarros musculares durante su paso por el club. La salida de Herrera se suma a la reciente desvinculación de Nicolás Orsini y podría ser apenas el comienzo de una renovación más profunda. Arruabarrena pretende trabajar con un plantel más corto y competitivo, por lo que otros futbolistas también podrían abandonar la institución en los próximos días.