Fin de ciclo para Ánder Herrera: Boca rescinde su contrato por decisión de Arruabarrena
Tras una etapa marcada por las lesiones y la falta de continuidad, el club y el jugador ultiman detalles para ponerle punto final a su vínculo.
La llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de Boca ya comenzó a generar movimientos importantes dentro del plantel profesional. El nuevo entrenador inició un proceso de reestructuración con el objetivo de conformar un grupo más competitivo y reducir el número de futbolistas que no tendrán participación activa en su proyecto.
Dentro de esa evaluación, uno de los nombres más relevantes que quedó fuera de consideración fue el de Ánder Herrera, quien está a un paso de desvincularse oficialmente de la institución. El experimentado mediocampista español arribó al club con grandes expectativas y la ilusión de convertirse en una pieza importante dentro del equipo.
Sin embargo, su paso por el fútbol argentino estuvo condicionado desde el principio por reiterados problemas físicos que le impidieron tener continuidad. Las constantes lesiones musculares limitaron su participación y nunca logró consolidarse como una alternativa confiable dentro de la estructura futbolística del Xeneize. La decisión de finalizar su ciclo se aceleró con el desembarco del nuevo cuerpo técnico.
Aunque inicialmente la dirigencia pretendía que el futbolista completara los seis meses restantes de contrato, la postura del Vasco modificó el escenario. El director técnico fue claro al momento de definir los jugadores con los que contaría para afrontar el segundo semestre de la temporada y Herrera quedó fuera de esos planes. A partir de allí comenzaron los contactos entre el club y los representantes del español para acordar una salida ordenada.
Durante los primeros meses del año, el Xeneize había renovado la confianza en el volante con la esperanza de que pudiera dejar atrás los inconvenientes físicos que lo persiguieron desde su llegada. No obstante, la situación nunca logró revertirse. Los problemas musculares continuaron apareciendo y limitaron una vez más su presencia en el equipo.
A pesar de la decisión deportiva, las partes mantienen una relación cordial. Herrera construyó un vínculo cercano con Juan Román Riquelme y desde ambos lados existe la intención de que la desvinculación se concrete en buenos términos. El futbolista tenía deseos de continuar, pero tanto él como la dirigencia comprenden que las circunstancias deportivas y físicas.
Los números de Ander Herrera en su paso por Boca
Las estadísticas reflejan las dificultades que atravesó durante su estadía en Boca. Desde su arribo participó en apenas 29 de los 68 encuentros disputados por el equipo. Además, acumuló solamente 1.174 minutos en cancha y convirtió un único gol, recordado por haber sido frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.
A eso se suma un dato que explica gran parte de su irregularidad: sufrió seis desgarros musculares durante su paso por el club. La salida de Herrera se suma a la reciente desvinculación de Nicolás Orsini y podría ser apenas el comienzo de una renovación más profunda. Arruabarrena pretende trabajar con un plantel más corto y competitivo, por lo que otros futbolistas también podrían abandonar la institución en los próximos días.
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