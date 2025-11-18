Atento Colapinto: Alpine presentó un diseño especial para los últimos Grandes Premios
El equipo de Fórmula 1 reveló una decoración radicalmente modificada para su monoplaza A525, que será utilizado por Franco y Pierre Gasly en los últimos tres GP de la temporada.
El equipo Alpine decidió inyectarle una dosis extra de color y audacia a la recta final de la temporada 2025 de Fórmula 1. La escudería francesa presentó de manera oficial la decoración modificada que lucirán los monoplazas A525 de Franco Colapinto y su compañero, Pierre Gasly, en las últimas tres citas del calendario: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Bajo el lema "Terminando el año con un toque extra de rosa", compartido en sus plataformas de redes sociales, el equipo develó una estética pensada para captar la atención en el Gran Premio más glamuroso de la temporada. El diseño especial potencia la presencia del color rosa, asociado a uno de sus principales patrocinadores, otorgándole un aire más agresivo y llamativo al vehículo.
El cambio más evidente se concentra en los pontones del coche, que pasan de tener una combinación de colores a ser completamente rosas, dominando gran parte de la vista lateral del monoplaza. Sin embargo, el detalle más ingenioso y temático está reservado para las ruedas. Las llantas presentan adhesivos diseñados meticulosamente como una ruleta, incorporando cuadros que deletrean la frase "Casino Mood", un claro homenaje a la ciudad de Las Vegas, sede de la próxima jornada de competición.
Esta inyección de novedad estética llega en un momento crucial para Alpine. A pesar de que la escudería llega a este último tramo del año en la última posición del Mundial de Constructores, el rendimiento reciente ha mostrado señales alentadoras, particularmente tras el Gran Premio de São Paulo. En Brasil, Pierre Gasly logró sumar puntos tanto en la carrera Sprint (terminando 8°) como en el Gran Premio principal (10°), evidenciando una mejora en la competitividad del A525.
El propio Gasly se mostró confiado de cara al circuito de Nevada: "Me fui de São Paulo con buenas sensaciones. Tuvimos velocidad y creo que podríamos haber estado aún más adelante. En Las Vegas tengo un gran recuerdo, ya que largamos terceros el año pasado. Esta vez queremos un fin de semana completo, aprovechando la velocidad que mostramos", afirmó el piloto francés, buscando repetir el éxito en el Strip.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto, quien días atrás confirmó su renovación con la escudería para 2026 durante su paso por Brasil, también extrajo conclusiones positivas de Interlagos, a pesar de un fin de semana complejo en su box. "Fue bueno ver que teníamos un auto capaz de pelear por los puntos, como hizo Pierre. Eso nos da material para aprovechar en estas tres últimas carreras", señaló el piloto de Pilar.
Para Colapinto, el regreso a la capital del entretenimiento es un evento especial. "Competir en el Strip es único. Pocos pilotos pueden decir que corrieron allí. Las condiciones van a ser desafiantes por los horarios y el frío del desierto, pero vamos a trabajar para sacar lo máximo en este cierre de temporada", comentó el joven corredor, que busca capitalizar el avance del equipo y despedir el año con resultados sólidos bajo las luces de la noche de Las Vegas.
Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
- 17- Sprint del GP de San Pablo: DNF.
- 18- GP de San Pablo: llegó en el 15° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario