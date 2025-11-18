Atento Colapinto: Alpine presentó un diseño especial para los últimos Grandes Premios

alpine livery 3

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, quien días atrás confirmó su renovación con la escudería para 2026 durante su paso por Brasil, también extrajo conclusiones positivas de Interlagos, a pesar de un fin de semana complejo en su box. "Fue bueno ver que teníamos un auto capaz de pelear por los puntos, como hizo Pierre. Eso nos da material para aprovechar en estas tres últimas carreras", señaló el piloto de Pilar.

Para Colapinto, el regreso a la capital del entretenimiento es un evento especial. "Competir en el Strip es único. Pocos pilotos pueden decir que corrieron allí. Las condiciones van a ser desafiantes por los horarios y el frío del desierto, pero vamos a trabajar para sacar lo máximo en este cierre de temporada", comentó el joven corredor, que busca capitalizar el avance del equipo y despedir el año con resultados sólidos bajo las luces de la noche de Las Vegas.

alpine livery colapinto

Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

alpine livery 2

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 17- Sprint del GP de San Pablo : DNF.

: DNF. 18- GP de San Pablo: llegó en el 15° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00