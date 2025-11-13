Franco Colapinto reforzó lazos en Alpine con una visita a la fábrica en Enstone: "Un equipo"
El piloto argentino compartió un encuentro con los empleados y agradeció el trabajo del equipo que lo acompañará en su primera temporada completa en la Fórmula 1.
Franco Colapinto volvió a dar una muestra de compromiso con su escudería, Alpine, al visitar las instalaciones de Enstone, en el Reino Unido, apenas unos días después de haber sido anunciado oficialmente como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El argentino, de 21 años, recorrió las áreas de trabajo, saludó a ingenieros y técnicos, y aprovechó la ocasión para expresar personalmente su gratitud a todos los integrantes del equipo. La visita fue difundida por las redes oficiales del conjunto francés bajo el lema “Un equipo”, reflejando el espíritu de unidad que buscan consolidar de cara al próximo año.
"Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo", culmina el mensaje. La escudería atraviesa un proceso de transformación profunda, con ajustes estructurales y técnicos para adaptarse al nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026.
En ese contexto, la actitud de Colapinto fue interpretada como un gesto valioso hacia el personal que viene trabajando intensamente en el desarrollo del nuevo monoplaza y sobre todo después de lo que fue su choque en el Gran Premio de Brasil. Desde el equipo destacaron su cercanía y predisposición, al tiempo que subrayaron que el vínculo entre piloto y equipo es fundamental para alcanzar resultados sólidos en el futuro inmediato.
Mientras tanto, en el plano deportivo, el conjunto continúa ultimando los detalles del coche que competirá la próxima temporada. Colapinto, quien debutó este año en la máxima categoría, ha transitado una primera experiencia desafiante pero enriquecedora. Su progreso fue constante, y en varias ocasiones logró superar a su compañero Pierre Gasly.
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, elogió su perfil humano y profesional, destacando su capacidad de aprendizaje y autocrítica. “Es alguien con quien da gusto trabajar. Tiene humildad y una gran disposición para mejorar”, señaló el directivo al evaluar su rendimiento.
La actividad de Colapinto coincidió con un episodio inquietante en la sede francesa de Viry-Châtillon, donde se denunció el ingreso de intrusos durante la noche del lunes. Aunque no se registraron robos, la policía abrió una investigación por presunto espionaje industrial, dado que la planta alberga parte de los desarrollos del motor para 2026. El incidente añadió un matiz de tensión al presente del equipo, que busca estabilidad y foco en medio de los desafíos técnicos que impone el nuevo ciclo reglamentario.
