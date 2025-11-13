Franco Colapinto reforzó lazos en Alpine con una visita a la fábrica en Enstone: "Un equipo"

colapinto alpine

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, elogió su perfil humano y profesional, destacando su capacidad de aprendizaje y autocrítica. “Es alguien con quien da gusto trabajar. Tiene humildad y una gran disposición para mejorar”, señaló el directivo al evaluar su rendimiento.

La actividad de Colapinto coincidió con un episodio inquietante en la sede francesa de Viry-Châtillon, donde se denunció el ingreso de intrusos durante la noche del lunes. Aunque no se registraron robos, la policía abrió una investigación por presunto espionaje industrial, dado que la planta alberga parte de los desarrollos del motor para 2026. El incidente añadió un matiz de tensión al presente del equipo, que busca estabilidad y foco en medio de los desafíos técnicos que impone el nuevo ciclo reglamentario.