Un respaldo con mensaje incluido: la visión de Ecclestone sobre el futuro de Franco Colapinto

También evocó su relación histórica con pilotos argentinos, un vínculo que se remonta a su estrecha amistad con Carlos Reutemann. Recordó cómo el santafesino llegó a la F1 bajo su gestión en Brabham, y cómo aquel ingreso abrió un capítulo inolvidable para el automovilismo nacional.

Medio siglo después, celebra que otra figura del país vuelva a ganar terreno en la élite. Y aunque sostiene que Colapinto tiene condiciones de sobra, no duda en que el verdadero desafío empezará cuando enfrente una temporada completa con un auto desarrollado a su medida.