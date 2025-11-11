Franco Colapinto, de su reacción a la confirmación en Alpine al sueño de pelear por puntos en 2026

Con la confirmación en el bolsillo, Franco se prepara para cerrar el año con buenas sensaciones. “Ahora puedo planificar, pensar en cómo seguir creciendo y aprovechar al máximo esta oportunidad. Estoy feliz, motivado y con muchas ganas de demostrar lo que puedo hacer”, concluyó.

franco colapinto camiseta argentina

Los horarios y el cronograma del GP de Las Vegas de la F1

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30 a 22:30

21:30 a 22:30 Prácticas Libres 2: 01:00 a 02:00

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30 a 22:30

21:30 a 22:30 Clasificación: 01:00 a 02:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.