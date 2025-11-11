Franco Colapinto, de su reacción a la confirmación en Alpine al sueño de pelear por puntos en 2026
El piloto argentino habló sobre su continuidad en la escudería francesa, el trabajo del equipo para mejorar el auto y el sueño de representar al país con mejores resultados.
Franco Colapinto atraviesa un momento de alivio y esperanza. Luego de semanas de incertidumbre, Alpine oficializó su renovación para la temporada 2026, y el joven de Pilar se mostró entusiasmado por lo que viene. En una entrevista reciente, reveló cómo se enteró de la noticia, habló de su relación con el equipo y dejó claro que su objetivo principal es empezar a sumar puntos con regularidad en la Fórmula 1.
“Me lo confirmaron después del Gran Premio de México. Fue un gran alivio porque había mucha ansiedad. Dormí poco esas noches”, contó Colapinto, quien aseguró que la renovación le permite encarar el cierre del año “más tranquilo y enfocado”. Con tres carreras por delante -Las Vegas, Qatar y Abu Dabi-, el argentino busca despedir la temporada con un resultado que lo acerque a su meta.
El piloto reconoció que el 2025 no fue un año fácil para Alpine, escudería que se ubica última en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos, todos sumados por Pierre Gasly. Sin embargo, se mostró confiado de cara al futuro: “El equipo está trabajando muchísimo para mejorar. Tenemos la base para pelear por puntos y ese es el objetivo para el 2026. Sueño con ser competitivo en todas las carreras”.
Colapinto también destacó la importancia de mantener a un argentino en la máxima categoría del automovilismo: “Más allá de mi nombre, lo importante es que Argentina tenga presencia todo el año en la Fórmula 1. Es un orgullo enorme representar al país y sé lo que eso significa para la gente”.
A lo largo de la charla, recordó los momentos difíciles que atravesó en su camino hasta la F1: “Hubo muchas carreras en las que me iba llorando, sin familia cerca, pasando malos ratos. Pero todo eso me enseñó a sobreponerme a los golpes y me hizo más fuerte”.
Con la confirmación en el bolsillo, Franco se prepara para cerrar el año con buenas sensaciones. “Ahora puedo planificar, pensar en cómo seguir creciendo y aprovechar al máximo esta oportunidad. Estoy feliz, motivado y con muchas ganas de demostrar lo que puedo hacer”, concluyó.
Los horarios y el cronograma del GP de Las Vegas de la F1
Viernes 21 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 21:30 a 22:30
- Prácticas Libres 2: 01:00 a 02:00
Sábado 22 de noviembre
- Prácticas Libres 3: 21:30 a 22:30
- Clasificación: 01:00 a 02:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
