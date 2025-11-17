Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios para el Gran Premio de Las Vegas
La Máxima categoría del automovilismo ingresa en su semana clave, mientras McLaren, Red Bull y Alpine ajustan detalles para un trazado exigente y nocturno.
La Fórmula 1 encara uno de los fines de semana más esperados de la temporada con la llegada del Gran Premio de Las Vegas, programado del 21 al 23 de noviembre en un circuito urbano que atraviesa la zona más reconocible de la ciudad, con el argentino Franco Colapinto como una de las grandes expectativas.
El contexto deportivo agrega un condimento extra: Lando Norris llega fortalecido tras una victoria contundente en Interlagos, una actuación que lo dejó “cada vez más cerca del título”, según destacaron desde su propio entorno en Brasil. Su rendimiento en las últimas fechas consolidó una tendencia ascendente que obliga a sus rivales a sostener un ritmo casi perfecto en el cierre del campeonato.
La carrera de São Paulo también dejó señales importantes en la pelea principal. Max Verstappen protagonizó una de las actuaciones más llamativas del año al largar desde el pit lane y avanzar dieciséis posiciones hasta meterse en el podio. Ese avance se volvió uno de los grandes comentarios del paddock, no solo por la remontada en sí sino por la solidez que consiguió en sectores donde su auto había mostrado irregularidades.
Mientras tanto, Oscar Piastri quedó condicionado por una penalización que lo relegó al quinto lugar pese a haber mostrado velocidad en las tandas largas. Ese resultado no modificó el análisis interno de McLaren, donde consideran que el australiano mantiene el ritmo suficiente para sostener la disputa estratégica del equipo.
El panorama en Alpine también tuvo matices positivos durante la última carrera: Pierre Gasly llegó décimo y sumó un punto valioso, tanto en la Sprint como en carrera, mientras que Colapinto terminó decimoquinto con un rendimiento estable y una progresión que volvió a ser destacada por la estructura francesa. La escudería señaló que el argentino logró “recortar diferencias en sectores de tracción” y que su ritmo en las tandas largas muestra una evolución sostenida.
Franco llega al fin de semana con un impulso adicional. En la previa de Interlagos, la escudería francesa oficializó que el argentino seguirá siendo piloto titular en 2026, compartiendo equipo con Gasly. La continuidad dentro del proyecto, anunciada de cara al nuevo reglamento técnico, representa un espaldarazo clave para su consolidación en la categoría.
Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas
El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
- 17- Sprint del GP de San Pablo: DNF.
- 18- GP de San Pablo: llegó en el 15° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1:
- Lando Norris (McLaren) – 390 pts
- Oscar Piastri (McLaren) – 366 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 341 pts
- George Russell (Mercedes) – 274 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 232 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 158 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 143 pts
- Alexander Albon (Williams) – 111 pts
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 82 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 72 pts
La tabla de constructores: ya tiene campeón hace rato
- McLaren – 756 pts - Campeón de Constructores 2025
- Mercedes – 398 pts
- Red Bull – 366 pts
- Ferrari – 362 pts
- Williams – 111 pts
- Racing Bulls – 82 pts
- Aston Martin – 72 pts
- Haas – 70 pts
- Kick Sauber – 62 pts
- Alpine – 22 pts
