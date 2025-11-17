Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios para el Gran Premio de Las Vegas

Franco llega al fin de semana con un impulso adicional. En la previa de Interlagos, la escudería francesa oficializó que el argentino seguirá siendo piloto titular en 2026, compartiendo equipo con Gasly. La continuidad dentro del proyecto, anunciada de cara al nuevo reglamento técnico, representa un espaldarazo clave para su consolidación en la categoría.

franco colapinto alpine enstone

Días y horarios para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

El trazado de Las Vegas presenta particularidades técnicas muy marcadas: rectas extensas que superan largamente el kilómetro y medio, curvas de 90 grados y un asfalto que se enfría con rapidez durante la noche. Esto obliga a trabajar con baja carga aerodinámica, una puesta a punto delicada y una gestión térmica que suele definir la clasificación y la carrera. Alpine anticipó que llevará una configuración específica para este desafío nocturno, con ajustes destinados a mejorar la velocidad final.

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 17- Sprint del GP de San Pablo : DNF.

: DNF. 18- GP de San Pablo: llegó en el 15° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

COLAPINTO BRASIL

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris (McLaren) – 390 pts Oscar Piastri (McLaren) – 366 pts Max Verstappen (Red Bull) – 341 pts George Russell (Mercedes) – 274 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 232 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 158 pts Kimi Antonelli (Mercedes) – 143 pts Alexander Albon (Williams) – 111 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 82 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 72 pts

La tabla de constructores: ya tiene campeón hace rato

McLaren – 756 pts - Campeón de Constructores 2025 Mercedes – 398 pts Red Bull – 366 pts Ferrari – 362 pts Williams – 111 pts Racing Bulls – 82 pts Aston Martin – 72 pts Haas – 70 pts Kick Sauber – 62 pts Alpine – 22 pts