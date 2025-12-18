Atento Colapinto: cuánto deberán pagar los pilotos de la Fórmula 1 por la superlicencia en 2026

En la práctica, quienes suelen hacerse cargo de este pago son las propias escuderías. Un ejemplo recordado fue el de Max Verstappen en 2024, cuando debió abonarse una cifra cercana a los 1.217.900 euros por los 575 puntos logrados en 2023. “Eso lo paga el equipo, afortunadamente”, había señalado el neerlandés en diálogo con Viaplay.

image

El monto que deberá pagar Franco Colapinto en 2026

En este contexto, Franco Colapinto aparece entre los pilotos que menos deberán pagar. El argentino cerró la última temporada sin sumar puntos, por lo que solo tendrá que abonar el valor base de la superlicencia: 11.842 euros. Este monto es inferior al que pagó para la campaña actual. Tras su participación en 2024 con Williams, donde consiguió cinco puntos gracias a un 8° puesto en Azerbaiyán y un 10° lugar en Austin, Colapinto desembolsó 23.018 euros (23.950 dólares) para quedar habilitado.

Cabe recordar que, además del pago económico, la superlicencia exige cumplir otros requisitos fundamentales: haber acumulado al menos 40 puntos en categorías formativas como Fórmula 2 o Fórmula 3 en un lapso de tres años, tener 18 años cumplidos, contar con licencia internacional válida y completar un mínimo de 300 kilómetros de pruebas en un monoplaza de Fórmula 1.

El sistema de cuotas también se aplica a las escuderías. Para 2026, la FIA fijó una tarifa base de 703.330 dólares, con un adicional de 8.438 dólares por punto para el equipo campeón y de 7.030 dólares por punto para el resto. Bajo este esquema, McLaren superó los 7.700.000 dólares en concepto de inscripción, reflejando el alto costo de competir en la élite del automovilismo mundial.

mapa pilotos formula 1 2026

Los montos de la superlicencia 2026 que deberán pagar los pilotos de la F1

Lando Norris: €1.023.507 (423 puntos)

Max Verstappen: €1.018.724 (421)

Oscar Piastri: €992.416 (410)

George Russell: €774.776 (319)

Charles Leclerc: €590.620 (242)

Lewis Hamilton: €384.939 (156)

Andrea Kimi Antonelli: €370.589 (150)

Alex Albon: €186.432 (73)

Carlos Sainz: €164.907 (64)

Fernando Alonso: €145.774 (56)

Nico Hülkenberg: €131.425 (51)

Isack Hadjar: €131.425 (51)

Oliver Bearman: €114.683 (41)

Esteban Ocon: €102.725 (38)

Liam Lawson: €102.725 (38)

Yuki Tsunoda: €90.767 (33)

Lance Stroll: €90.767 (33)

Pierre Gasly: €64.459 (22)

Gabriel Bortoleto: €57.284 (19)

Franco Colapinto: €11.842 (0)

Arvid Lindblad: €11.842*

Sergio Checo Pérez: €11.842*

Valtteri Bottas: €11.842*

*No compitieron en la temporada 2025