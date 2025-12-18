Atento Colapinto: cuánto deberán pagar los pilotos de la Fórmula 1 por la superlicencia en 2026
La FIA actualizó los valores de la superlicencia para la Fórmula 1 2026: cuánto pagarán los pilotos y cuál será el monto de Franco Colapinto, piloto de Alpine.
La Fórmula 1 mantiene un estricto sistema de cuotas de inscripción que alcanza tanto a las escuderías como a los pilotos. En el caso de los competidores, el requisito indispensable para correr en la Máxima es la superlicencia de la FIA, cuyo costo se compone de una tarifa base más un monto adicional por cada punto conseguido en la temporada anterior.
Este esquema provoca que los pilotos con mejores resultados deportivos sean los que más dinero deben desembolsar. Para 2026, el campeón Lando Norris será quien encabece la lista de pagos, al haber sido el que más puntos sumó en el último campeonato.
Según datos difundidos por medios especializados como Motorsport y PlanetF1, Norris deberá pagar 1.023.507 euros (aproximadamente 1.120.770 dólares), mientras que Max Verstappen, subcampeón por apenas dos puntos de diferencia, abonará 1.018.724 euros (unos 1.194.163 dólares).
Cómo se calcula el valor de la superlicencia de la FIA
El sistema de la FIA establece que la superlicencia tiene una tarifa base de 11.842 euros (alrededor de USD 13.000), a la que se le suma un recargo de 2.392 euros (USD 2.808) por cada punto obtenido en el campeonato previo. Esta fórmula explica las grandes diferencias entre los montos que deben afrontar los pilotos según su rendimiento.
El Código Deportivo Internacional, en el punto 13.3 del Apéndice L, especifica que “la cuota anual de la Superlicencia debe pagarse a la FIA”. Este mecanismo busca financiar al ente rector del automovilismo e incentivar la competencia dentro de la categoría.
En la práctica, quienes suelen hacerse cargo de este pago son las propias escuderías. Un ejemplo recordado fue el de Max Verstappen en 2024, cuando debió abonarse una cifra cercana a los 1.217.900 euros por los 575 puntos logrados en 2023. “Eso lo paga el equipo, afortunadamente”, había señalado el neerlandés en diálogo con Viaplay.
El monto que deberá pagar Franco Colapinto en 2026
En este contexto, Franco Colapinto aparece entre los pilotos que menos deberán pagar. El argentino cerró la última temporada sin sumar puntos, por lo que solo tendrá que abonar el valor base de la superlicencia: 11.842 euros. Este monto es inferior al que pagó para la campaña actual. Tras su participación en 2024 con Williams, donde consiguió cinco puntos gracias a un 8° puesto en Azerbaiyán y un 10° lugar en Austin, Colapinto desembolsó 23.018 euros (23.950 dólares) para quedar habilitado.
Cabe recordar que, además del pago económico, la superlicencia exige cumplir otros requisitos fundamentales: haber acumulado al menos 40 puntos en categorías formativas como Fórmula 2 o Fórmula 3 en un lapso de tres años, tener 18 años cumplidos, contar con licencia internacional válida y completar un mínimo de 300 kilómetros de pruebas en un monoplaza de Fórmula 1.
El sistema de cuotas también se aplica a las escuderías. Para 2026, la FIA fijó una tarifa base de 703.330 dólares, con un adicional de 8.438 dólares por punto para el equipo campeón y de 7.030 dólares por punto para el resto. Bajo este esquema, McLaren superó los 7.700.000 dólares en concepto de inscripción, reflejando el alto costo de competir en la élite del automovilismo mundial.
Los montos de la superlicencia 2026 que deberán pagar los pilotos de la F1
- Lando Norris: €1.023.507 (423 puntos)
- Max Verstappen: €1.018.724 (421)
- Oscar Piastri: €992.416 (410)
- George Russell: €774.776 (319)
- Charles Leclerc: €590.620 (242)
- Lewis Hamilton: €384.939 (156)
- Andrea Kimi Antonelli: €370.589 (150)
- Alex Albon: €186.432 (73)
- Carlos Sainz: €164.907 (64)
- Fernando Alonso: €145.774 (56)
- Nico Hülkenberg: €131.425 (51)
- Isack Hadjar: €131.425 (51)
- Oliver Bearman: €114.683 (41)
- Esteban Ocon: €102.725 (38)
- Liam Lawson: €102.725 (38)
- Yuki Tsunoda: €90.767 (33)
- Lance Stroll: €90.767 (33)
- Pierre Gasly: €64.459 (22)
- Gabriel Bortoleto: €57.284 (19)
- Franco Colapinto: €11.842 (0)
- Arvid Lindblad: €11.842*
- Sergio Checo Pérez: €11.842*
- Valtteri Bottas: €11.842*
*No compitieron en la temporada 2025
