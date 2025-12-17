La Fórmula 1 detalló los cambios en los monoplazas para 2026 y anticipó un gran desafío
La Fórmula 1 confirmó profundas modificaciones en los monoplazas para 2026, con cambios en motores, aerodinámica, tamaño y seguridad que impactarán en el rendimiento.
La Fórmula 1 avanza hacia una de las transformaciones más importantes de los últimos años. A través de un posteo en sus redes sociales, la categoría detalló cuáles serán las modificaciones que se introducirán en los monoplazas desde la temporada 2026, un cambio de reglamento que marcará un antes y un después.
El nuevo escenario apunta a autos más pequeños, más eficientes y con un enfoque renovado en la sostenibilidad, sin resignar espectáculo. En ese contexto, los pilotos deberán adaptarse a vehículos con menor carga aerodinámica, mayor protagonismo de la energía eléctrica y nuevas herramientas para los adelantamientos.
Uno de los cambios más notorios será la reducción del tamaño de los monoplazas. Los autos serán 100 milímetros más estrechos y la distancia entre ejes se acortará en 200 milímetros, una medida que apunta a facilitar las maniobras en pista y evitar las dificultades para sobrepasar rivales que se vieron en las últimas temporadas.
Además, se introducirá el concepto de active aero. Tanto el alerón delantero como el trasero contarán con elementos móviles que se ajustarán durante la vuelta para equilibrar la resistencia al avance y la carga aerodinámica, optimizando el rendimiento según cada situación de carrera.
Cambios en el motor y el fin del DRS
En cuanto a la unidad de potencia, se mantendrá el formato turbo híbrido de 1,6 litros, pero con modificaciones clave. La potencia del motor eléctrico se triplicará y pasará a aportar el mismo nivel de potencia que el motor de combustión. Al mismo tiempo, se eliminará el complejo sistema de recuperación de energía térmica.
Otra novedad importante será la incorporación del Manual Override Mode, que reemplazará al DRS. Este sistema permitirá a los pilotos disponer de potencia extra bajo demanda, con un modo específico de adelantamiento que se activará cuando un auto se encuentre a menos de un segundo del que va delante, ofreciendo mayor velocidad máxima y margen de recarga.
Seguridad reforzada y combustibles sostenibles
El reglamento 2026 también pondrá el foco en la seguridad. La estructura de impacto frontal tendrá un diseño mejorado, mientras que el impacto lateral, el aro antivuelco y la célula de supervivencia serán reforzados para ofrecer mayor protección a los pilotos.
En línea con los objetivos ambientales de la categoría, los combustibles fósiles quedarán definitivamente atrás. Los monoplazas utilizarán combustibles sostenibles avanzados, capaces de reducir las emisiones sin afectar el rendimiento en pista.
Con estos cambios, la Fórmula 1 se prepara para una nueva era técnica que exigirá adaptación, talento y precisión, tanto de los pilotos como de los equipos, en un campeonato que promete ser más desafiante y dinámico.
