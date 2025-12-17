La Fórmula 1 detalló los cambios en los monoplazas para 2026 y anticipó un gran desafío

Otra novedad importante será la incorporación del Manual Override Mode, que reemplazará al DRS. Este sistema permitirá a los pilotos disponer de potencia extra bajo demanda, con un modo específico de adelantamiento que se activará cuando un auto se encuentre a menos de un segundo del que va delante, ofreciendo mayor velocidad máxima y margen de recarga.

image

Seguridad reforzada y combustibles sostenibles

El reglamento 2026 también pondrá el foco en la seguridad. La estructura de impacto frontal tendrá un diseño mejorado, mientras que el impacto lateral, el aro antivuelco y la célula de supervivencia serán reforzados para ofrecer mayor protección a los pilotos.

En línea con los objetivos ambientales de la categoría, los combustibles fósiles quedarán definitivamente atrás. Los monoplazas utilizarán combustibles sostenibles avanzados, capaces de reducir las emisiones sin afectar el rendimiento en pista.

image

Con estos cambios, la Fórmula 1 se prepara para una nueva era técnica que exigirá adaptación, talento y precisión, tanto de los pilotos como de los equipos, en un campeonato que promete ser más desafiante y dinámico.