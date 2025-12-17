Cuánto dinero ganó cada escudería de Fórmula 1: la enorme brecha entre McLaren y Alpine

La zona baja del reparto deja en evidencia la brecha económica. Racing Bulls cobrará 119 millones, Aston Martin 107 millones y Haas 96 millones. Sauber recibirá 85 millones, mientras que Alpine, último en el campeonato, apenas alcanzará los 75 millones de dólares, una diferencia abismal respecto al campeón.

El dinero que recibirá cada escudería de la Fórmula 1 en 2025:

McLaren: 175 millones de dólares

Mercedes: 164 millones de dólares

Red Bull: 152 millones de dólares

Ferrari: 141 millones de dólares

Williams: 130 millones de dólares

Racing Bulls: 119 millones de dólares

Aston Martin: 107 millones de dólares

Haas: 96 millones de dólares

Sauber: 85 millones de dólares

Alpine: 75 millones de dólares

Este esquema de reparto, que combina premios por rendimiento y bonificaciones adicionales, continúa siendo una de las claves del modelo económico de la Fórmula 1 y explica, en gran medida, las diferencias de competitividad entre las escuderías.