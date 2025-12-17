Cuánto dinero ganó cada escudería de Fórmula 1: la enorme brecha entre McLaren y Alpine
Se filtró el reparto millonario de la Fórmula 1 para 2025: McLaren lidera los ingresos por el Mundial de Constructores y Alpine cierra la tabla.
El sistema de distribución de ingresos de la Fórmula 1 volvió a generar debate luego de que se filtraran los montos que Liberty Media repartirá entre las escuderías en la temporada 2025. Según datos publicados por el sitio especializado RacingNews365, los equipos recibirán el 45% de los ingresos totales de la categoría.
En números concretos, el fondo destinado exclusivamente a premios por rendimiento asciende a 1.250 millones de dólares, sobre un total de ingresos estimados en 3.700 millones. El esquema premia la posición final en el Campeonato de Constructores, con una escala descendente que va del 14% para el campeón al 6% para el último.
La diferencia entre el campeón y el último de la Fórmula 1
En lo más alto del reparto aparece McLaren, que tras consagrarse campeón de constructores se quedará con una suma estimada de 175 millones de dólares. La escudería británica tuvo una temporada sobresaliente, con Lando Norris como campeón y Oscar Piastri finalizando tercero, lo que le permitió asegurar el título con varias fechas de anticipación.
En el segundo lugar figura Mercedes, con 164 millones de dólares, gracias al repunte mostrado por George Russell y Kimi Antonelli. Red Bull ocupa el tercer puesto con 152 millones, manteniendo la regularidad pese a no contar con un segundo piloto consistente que acompañara a Max Verstappen, quien quedó a solo dos puntos del título.
Ferrari cayó al cuarto lugar y recibirá 141 millones de dólares, afectado por la irregularidad de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams protagonizó una de las grandes sorpresas del año al escalar hasta la quinta posición y asegurarse 130 millones, muy por encima de lo percibido en 2024.
La zona baja del reparto deja en evidencia la brecha económica. Racing Bulls cobrará 119 millones, Aston Martin 107 millones y Haas 96 millones. Sauber recibirá 85 millones, mientras que Alpine, último en el campeonato, apenas alcanzará los 75 millones de dólares, una diferencia abismal respecto al campeón.
El dinero que recibirá cada escudería de la Fórmula 1 en 2025:
-
McLaren: 175 millones de dólares
Mercedes: 164 millones de dólares
Red Bull: 152 millones de dólares
Ferrari: 141 millones de dólares
Williams: 130 millones de dólares
Racing Bulls: 119 millones de dólares
Aston Martin: 107 millones de dólares
Haas: 96 millones de dólares
Sauber: 85 millones de dólares
Alpine: 75 millones de dólares
Este esquema de reparto, que combina premios por rendimiento y bonificaciones adicionales, continúa siendo una de las claves del modelo económico de la Fórmula 1 y explica, en gran medida, las diferencias de competitividad entre las escuderías.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario