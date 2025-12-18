Fin de ciclo: Max Verstappen explicó por qué usará el número 3 en la Fórmula 1 desde 2026

“La comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar de dorsal durante su carrera”, informó el sitio oficial del neerlandés, que también destacó la predisposición del australiano para liberar el número.

verstappen

Más allá del aspecto reglamentario, Verstappen también compartió una anécdota personal vinculada a la elección. “El 69 es un número hermoso también, pero cada vez que lo menciono en una entrevista y sale al público, Kelly me dice ‘¿de qué carajo estás hablando? Tenías que mencionar eso?’”, contó entre risas, en referencia a su pareja Kelly Piquet.

El cambio de dorsal se da en medio de un proceso de reacomodamiento en Red Bull, marcado por la salida de Christian Horner y declaraciones recientes de Helmut Marko. Con el nuevo número ya definido, Verstappen iniciará en 2026 una etapa distinta en su exitosa trayectoria dentro de la Fórmula 1.