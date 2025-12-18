Fin de ciclo: Max Verstappen explicó por qué usará el número 3 en la Fórmula 1 desde 2026
El cuatro veces campeón del mundo dejará el dorsal 1 en 2026 y eligió el número 3 para la temporada 2026, tras un cambio reglamentario y con aval de la FIA.
La Fórmula 1 vivirá una modificación visible en la parrilla a partir de 2026 y uno de los protagonistas será Max Verstappen. El neerlandés dejará de utilizar el dorsal 1, reservado para el campeón vigente, y saldrá a pista con un número distinto, elegido por convicción propia y tras varios años de espera.
Luego de cuatro temporadas consecutivas corriendo con el N° 1, el piloto de Red Bull optó finalmente por el 3, un número que siempre consideró su preferido. La decisión se conoció en una entrevista con Viaplay y fue posible gracias a una reciente actualización del reglamento de la FIA.
El anuncio se confirmó de manera oficial este jueves y despejó una de las principales incógnitas: no habrá regreso al 33, cifra con la que Verstappen debutó en la Máxima. Ese dorsal quedará como parte de su historia, mientras que el N° 1 pasará a manos de Lando Norris, último campeón con McLaren.
Por qué Max Verstappen eligió el número 3 en la Fórmula 1
Según explicó el propio Verstappen, la elección no fue improvisada y estuvo condicionada por una modificación normativa. “No será el 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora podemos intercambiarlo, así que será el 3”, afirmó en una nota grabada en Yas Marina durante el Gran Premio de Abu Dhabi.
La normativa anterior impedía cambiar el dorsal a lo largo de la carrera deportiva y, además, bloqueaba los números durante dos años tras la salida del último piloto que los hubiera utilizado. En este caso, el 3 había sido llevado por Daniel Ricciardo hasta 2024, por lo que su autorización resultó clave.
“La comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar de dorsal durante su carrera”, informó el sitio oficial del neerlandés, que también destacó la predisposición del australiano para liberar el número.
Más allá del aspecto reglamentario, Verstappen también compartió una anécdota personal vinculada a la elección. “El 69 es un número hermoso también, pero cada vez que lo menciono en una entrevista y sale al público, Kelly me dice ‘¿de qué carajo estás hablando? Tenías que mencionar eso?’”, contó entre risas, en referencia a su pareja Kelly Piquet.
El cambio de dorsal se da en medio de un proceso de reacomodamiento en Red Bull, marcado por la salida de Christian Horner y declaraciones recientes de Helmut Marko. Con el nuevo número ya definido, Verstappen iniciará en 2026 una etapa distinta en su exitosa trayectoria dentro de la Fórmula 1.
