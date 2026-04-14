Atlético Madrid cayó ante Barcelona pero avanzó a semifinales de la Champions League

Cuando el panorama parecía complicarse, el Atlético reaccionó y encontró el descuento a los 31 minutos del primer tiempo gracias a Ademola Lookman, un tanto clave que volvió a inclinar la serie a su favor. Ese gol terminó siendo decisivo, ya que el “Colchonero” había ganado 2-0 en el partido de ida disputado en el Camp Nou, con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.