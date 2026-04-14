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Atlético Madrid cayó ante Barcelona pero avanzó a semifinales de la Champions League

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Atlético Madrid perdió 2-1 ante Barcelona, pero el 2-0 de la ida le permitió avanzar con un global de 3-2 a semifinales de la Champions League.

Atlético Madrid cayó ante Barcelona pero avanzó a semifinales de la Champions League
Atlético Madrid cayó ante Barcelona pero avanzó a semifinales de la Champions League

Atlético Madrid sufrió, pero a base de un planteo totalmente acertado, consiguió el objetivo y se metió en las semifinales de la Champions League tras caer 2-1 frente a Barcelona en condición de local en el Wanda Metropolitano.

El conjunto catalán golpeó rápido y logró ponerse en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo con un gol de Lamine Yamal. Más tarde, a los 23, Ferrán Torres marcó el 2-0 que igualaba la serie y encendía la alarma en el equipo de Diego Simeone.

Cuando el panorama parecía complicarse, el Atlético reaccionó y encontró el descuento a los 31 minutos del primer tiempo gracias a Ademola Lookman, un tanto clave que volvió a inclinar la serie a su favor. Ese gol terminó siendo decisivo, ya que el “Colchonero” había ganado 2-0 en el partido de ida disputado en el Camp Nou, con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

En el equipo local fueron titulares Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, mientras que Thiago Almada integró el banco de suplentes junto a Nicolás González, quien ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo.

Pese a la derrota en este encuentro, Atlético Madrid logró imponerse por 3-2 en el resultado global y avanzó a la próxima instancia. En semifinales, el equipo dirigido por el Cholo Simeone se enfrentará al ganador del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa, en busca de un lugar en la gran final de la Champions League.

Gol de Lamine Yamal a los 4 minutos del primer tiempo:

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Ferrán Torrres puso el 2-0 a los 23 minutos e igualó la serie:

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Ademola Lookman y el gol que le da vida al Atlético de Madrid a los 31 minutos del primer tiempo:

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Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Atlético de Madrid vs. Barcelona: probables formaciones

  • Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Lookman; Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
  • Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: otros datos

  • Hora: 16:00.
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
  • Árbitro: Clément Turpin (FRA).
  • VAR: Jérome Brisard (FRA).
  • TV: ESPN y Disney+ Premium.
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