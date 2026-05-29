Fuerte choque entre un colectivo y un auto dejó cinco heridos en Mataderos

Como consecuencia del episodio, el conductor del vehículo particular, un Renault Logan, y cuatro pasajeros del colectivo sufrieron traumatismos múltiples. Tuvieron que ser trasladados por ambulancias del SAME a los hospitales Piñero y Santojanni. El chofer del colectivo resultó ileso.

choque mataderos Cinco personas resultaron heridas.

La circulación en la zona fue interrumpida y Bomberos llevó a cabo tareas preventivas para cortar el suministro de gas del auto.

En tanto, interviene en el caso la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, que dispuso iniciar actuaciones por “lesiones culposas” y ordenar peritajes viales y controles de alcoholemia a ambos conductores.

choque mataderos El frente del colectivo sufrió un fuerte impacto.

A su vez, esta mañana también se produjo un siniestro vial entre un auto y una motocicleta en el barrio porteño de Flores.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Directorio, entre Carabobo y Lautaro, en las inmediaciones de la Plaza de la Misericordia. Según las primeras informaciones, el automóvil circulaba por Directorio cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la moto.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió daños en el lateral del lado del conductor y también en la parte frontal.

En la madrugada se registraron dos accidentes. El primero ocurrió en el barrio porteño de Villa Crespo, donde una mató impactó contra un auto en la intersección de Cucha Cucha y Tres Arroyos. Como consecuencia el motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital Álvarez.

El segundo choque ocurrió en Parque Avellaneda. Allí una moto un automóvil impactaron en Eva Perón y Mariano Acosta. El motociclista resultó con politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero.