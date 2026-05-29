El futbolista que fue campeón con River y San Lorenzo y terminó siendo técnico en Miami

Ya de regreso en Argentina, vistió las camisetas de Colón de Santa Fe y Racing Club antes de sumarse a San Lorenzo de Almagro, donde volvió a coincidir con el "Pelado" Díaz y consiguió otro campeonato. Más adelante tuvo una segunda etapa en el "Millonario", participando del regreso del club a Primera y del título obtenido en 2014.

Su vida después del retiro

Una vez finalizada su etapa como futbolista profesional, Ledesma comenzó a desarrollar su camino como entrenador. Su primera experiencia en un cuerpo técnico fue en Tigre y tiempo después decidió continuar su carrera en Estados Unidos. Actualmente forma parte del trabajo juvenil de Inter Miami, donde colabora en la formación de jóvenes futbolistas.