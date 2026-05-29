El futbolista que fue campeón con River y San Lorenzo y terminó siendo técnico en Miami
Tuvo un extenso paso por el fútbol argentino hasta su retiro en 2016. En la actualidad, trabaja en las categorías formativas del Inter Miami. Descubrí todos los detalles en la nota.
Luego de una extensa carrera en el fútbol argentino, Cristian Ledesma encontró un nuevo camino que lo mantiene activo y con ganas cerca del verde césped. El exmediocampista, que consiguió títulos en River como en San Lorenzo, se instaló en Estados Unidos con el objetivo de enseñar a las categorías juveniles toda su experiencia y recorrido.
En la actualidad, y luego de pasar por Tigre, trabaja en las divisiones juveniles del Inter Miami junto a Gonzalo Higuaín, dentro de una institución que ganó enorme repercusión mundial tras la llegada de Lionel Messi. El "Lobo", aguerrido en la mitad de la cancha, colgó los botines en 2016 en Argentinos Juniors.
Cristian Ledesma y su paso por el fútbol
La carrera de Ledesma se inició en las divisiones inferiores del "Bicho" de La Paternal, club donde compartió etapa formativa con Juan Román Riquelme. Su estreno en Primera División llegó a fines de los años noventa y sus actuaciones no tardaron en llamar la atención de equipos de mayor peso dentro del fútbol argentino.
Su salto importante se dio con la camiseta de River, donde logró consolidarse y conquistar títulos bajo la dirección de Ramón Díaz. Luego continuó su carrera en el exterior con experiencias en México, Alemania y Grecia, siendo esta última etapa una de las más destacadas gracias a su rendimiento en Olympiacos.
Ya de regreso en Argentina, vistió las camisetas de Colón de Santa Fe y Racing Club antes de sumarse a San Lorenzo de Almagro, donde volvió a coincidir con el "Pelado" Díaz y consiguió otro campeonato. Más adelante tuvo una segunda etapa en el "Millonario", participando del regreso del club a Primera y del título obtenido en 2014.
Su vida después del retiro
Una vez finalizada su etapa como futbolista profesional, Ledesma comenzó a desarrollar su camino como entrenador. Su primera experiencia en un cuerpo técnico fue en Tigre y tiempo después decidió continuar su carrera en Estados Unidos. Actualmente forma parte del trabajo juvenil de Inter Miami, donde colabora en la formación de jóvenes futbolistas.
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