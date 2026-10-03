Atlético Tucumán vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Decano" llega con 13 puntos y buscará volver al triunfo luego de la derrota por 1-0 ante Aldosivi, resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos de la zona. El conjunto tucumano, que viene de sumar dos caídas al hilo en el torneo doméstico, se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Platense, que viene de eliminar a Estudiantes.