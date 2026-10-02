De la cancha al Garrahan: Enzo Fernández visitó a los niños internados y les llevó regalos.

Próximos partidos de la Selección Argentina

En el marco de la actual ventana internacional de la FIFA, la Selección Argentina disputará sus siguientes partidos en condición de local en el Estadio Más Monumental:

Argentina vs. Burkina Faso Fecha: sábado 3 de octubre de 2026 Hora: 21:00 hs (Argentina) Sede: Estadio Más Monumental, Buenos Aires

Argentina vs. Benín Fecha: martes 6 de octubre de 2026 Hora: 20:00 hs (Argentina) Sede: Estadio Más Monumental, Buenos Aires



La situación de Burkina Faso

La delegación de Burkina Faso quedó varada en Casablanca (Marruecos) durante la jornada del viernes tras la cancelación del vuelo chárter original y diversos conflictos logísticos e internos entre el plantel y la federación.

Luego de intensas gestiones entre la AFA, los organizadores y la federación africana, se consiguió un vuelo privado para el traslado directo desde Marruecos hacia Buenos Aires.

Si el vuelo despega dentro del cronograma previsto (un trayecto de unas 10 a 11 horas), el plantel de Burkina Faso estaría aterrizando en el país durante la mañana o mediodía del sábado 3 de octubre, tan solo unas 8 o 9 horas antes de la hora fijada para el encuentro (21:00 hs en el Monumental)