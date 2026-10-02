De la cancha al Garrahan: Enzo Fernández visitó a los niños internados y les llevó regalos
El jugador de la Selección Argentina y el Manchester City sorprendió a los niños alojados en ese centro de salud y conmovió a las redes sociales.
En medio de sus compromisos deportivos, Enzo Fernández protagonizó un emotivo momento al acercarse a las instalaciones del Hospital Garrahan para compartir un rato con pacientes internados y brindarles un cálido acompañamiento.
Sonrisas, abrazos y regalos de Enzo Fernández a los niños: una tarde diferente
El futbolista de la Selección Argentina recorrió las habitaciones del centro de salud pediátrico, donde se tomó el tiempo de saludar cordialmente a las familias, repartir afectuosos abrazos a los adultos presentes y conversar de manera cercana con los jóvenes allí atendidos.
Durante el encuentro, el volante llevó obsequios y juguetes para los niños y adolescentes, arrancando sonrisas e ilusionando a quienes atraviesan complejos tratamientos.
"Una visita para compartir, acompañar y regalar sonrisas", destacaron desde el entorno institucional, valorando el gesto humano del jugador al tomarse un tiempo para llevar alegría fuera del campo de juego.
Como era de esperarse, el noble acto del futbolista se volvió viral en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios de admiración hacia él.
Próximos partidos de la Selección Argentina
En el marco de la actual ventana internacional de la FIFA, la Selección Argentina disputará sus siguientes partidos en condición de local en el Estadio Más Monumental:
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Argentina vs. Burkina Faso
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Fecha: sábado 3 de octubre de 2026
Hora: 21:00 hs (Argentina)
Sede: Estadio Más Monumental, Buenos Aires
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Argentina vs. Benín
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Fecha: martes 6 de octubre de 2026
Hora: 20:00 hs (Argentina)
Sede: Estadio Más Monumental, Buenos Aires
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La situación de Burkina Faso
La delegación de Burkina Faso quedó varada en Casablanca (Marruecos) durante la jornada del viernes tras la cancelación del vuelo chárter original y diversos conflictos logísticos e internos entre el plantel y la federación.
Luego de intensas gestiones entre la AFA, los organizadores y la federación africana, se consiguió un vuelo privado para el traslado directo desde Marruecos hacia Buenos Aires.
Si el vuelo despega dentro del cronograma previsto (un trayecto de unas 10 a 11 horas), el plantel de Burkina Faso estaría aterrizando en el país durante la mañana o mediodía del sábado 3 de octubre, tan solo unas 8 o 9 horas antes de la hora fijada para el encuentro (21:00 hs en el Monumental)
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