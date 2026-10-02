Cae lunes, pero es trasladable: la decisión del Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre

Aquella modificación buscó distanciar el calendario estatal del concepto tradicional de "conquista" para dar paso al diálogo intercultural, el análisis reflexivo de la historia y el reconocimiento hacia los pueblos originarios.

Con esta reciente restitución del término clásico dentro de la agenda y la difusión gubernamental, la jornada renueva una discusión que combina memoria histórica, identidad colectiva y giros en el relato institucional del país.