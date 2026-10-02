Cae lunes, pero es trasladable: la decisión del Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre
Uno de los últimos feriados del año está a la vuelta de la esquina y ya se conoció la decisión del Gobierno sobre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Con el avance del segundo semestre, el calendario oficial renueva las oportunidades de descanso para trabajadores y el impulso al turismo. En ese marco, de cara al mes de octubre, las miradas apuntan al feriado trasladable del 12 de octubre, respecto al cual el Gobierno ya definió el esquema a aplicar.
Cae lunes, pero es trasladable: la decisión del Gobierno sobre el feriado del 12 de octubre
Al coincidir la fecha con un día lunes, el Gobierno nacional ratificó que la festividad se respetará en su jornada exacta. De acuerdo con la Ley 27.399, las fechas trasladables únicamente cambian de día si caen a mitad de semana para habilitar un descanso prolongado.
Al calzar de manera directa al comienzo de la semana, el calendario asegura automáticamente un fin de semana largo de tres jornadas seguidas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12. La confirmación oficial aporta certezas a las economías locales y a la actividad turística, sectores que esperan con entusiasmo estos momentos de flujo primaveral. De este modo, el mes de octubre dispondrá de su habitual receso de tres días, dando inicio al tramo final de descansos extendidos previos al cierre del año.
Polémica por el feriado del 12 de octubre: el Gobierno vuelve a utilizar la denominación "Día de la Raza"
El plano simbólico y comunicacional de la gestión nacional sumó un nuevo capítulo de debate institucional tras reincorporar y promover la denominación tradicional de "Día de la Raza" para referirse a la jornada del 12 de octubre, alineando la efeméride con el marco narrativo impulsado por la actual administración en sus canales e insumos oficiales.
La fecha evoca la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492, un evento histórico de gran significación que ha experimentado profundas transformaciones en su tratamiento y nomenclatura oficial a lo largo del último siglo. Establecida originalmente en 1917 durante el mandato de Hipólito Yrigoyen como "Día de la Raza", la efeméride mantuvo ese nombre durante décadas hasta que, en 2010, mediante el Decreto 1584/10, pasó a llamarse "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".
Aquella modificación buscó distanciar el calendario estatal del concepto tradicional de "conquista" para dar paso al diálogo intercultural, el análisis reflexivo de la historia y el reconocimiento hacia los pueblos originarios.
Con esta reciente restitución del término clásico dentro de la agenda y la difusión gubernamental, la jornada renueva una discusión que combina memoria histórica, identidad colectiva y giros en el relato institucional del país.
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