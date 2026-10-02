El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 467/2026 y hay feriado antes del 12 de octubre en Buenos Aires
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, avaló los feriados y asuetos que afectan a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Mediante la Resolución 467/2026, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó el cronograma de asuetos y festividades patronales que regirá en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a lo largo de octubre. Esta medida habilita días no laborables destinados al personal estatal y a los empleados del Banco Provincia.
En tanto, para los empleados de comercio o entidades privadas, el descanso queda a consideración de la patronal.
Dentro de las localidades alcanzadas en los próximos días destaca Escobar, donde los agentes de la administración pública y los trabajadores bancarios contarán con una jornada libre adicional, lo que les permitirá cortar semana en los próximos días.
Escobar celebra su aniversario fundacional y suma un nuevo feriado local
El aniversario fundacional de Escobar se celebra cada 8 de octubre porque en esa misma fecha del año 1959 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N.° 6.068, la cual oficializó la creación del Partido de Escobar. Antes de esa ley, el territorio pertenecía administrativamente a los partidos contiguos de Tigre y Pilar.
Tras un largo proceso impulsado por los propios vecinos organizados en comités emancipadores, se logró la autonomía política y territorial, designando a la localidad de Belén como su cabecera municipal (que posteriormente pasó a llamarse Belén de Escobar).
Por esta razón, cada 8 de octubre no se conmemora un trazado fundacional colonial, sino el aniversario de la autonomía e institucionalización del distrito.
Confirman el feriado en Escobar mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 467/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a principios de octubre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
De esta manera, "declara no laborables, en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario