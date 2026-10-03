Esteban Ribovics vs. King Green en UFC 332: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea

Para Ribovics, sin embargo, el gran objetivo estará unas peleas antes. El argentino buscará aprovechar su lugar en la cartelera principal para conseguir otro triunfo de peso y continuar su ascenso dentro de UFC.

King Green and Esteban Ribovics go at it at the UFC 332 press conference



Ribovics: "Shut the f*ck up Minnie Mouse."



Green: "Is that the only English you speak?



Ribovics: "You speak Spanish?"



Green: "Poquito, yea papa." pic.twitter.com/qDyGsY65NU — Championship Rounds (@ChampRDS) October 1, 2026

¿Cómo llega Esteban Ribovics a la pelea contra King Green?

El argentino viene de protagonizar una actuación destacada en su última presentación. En agosto, consiguió una victoria por KO frente al brasileño Edson Barboza, uno de los nombres experimentados que enfrentó durante su recorrido en las artes marciales mixtas.

Ahora tendrá enfrente a otro rival de extensa trayectoria como King Green. El estadounidense tiene 40 años y es reconocido por su estilo de pelea y por protagonizar enfrentamientos de alto ritmo. Para Ribovics, el duelo representa una nueva oportunidad de mostrar su evolución dentro de la principal organización de MMA del mundo.

El argentino llega con un objetivo claro: seguir construyendo su camino dentro de la compañía y acercarse nuevamente a la zona de los mejores de la categoría. Una victoria ante Green podría darle impulso a esa búsqueda, especialmente después del triunfo conseguido ante Barboza. Sabe que una buena actuación ante un rival experimentado puede abrirle nuevas posibilidades dentro del peso ligero.

El argentino ya dejó en claro que pretende aprovechar cada presentación para demostrar que puede competir contra los nombres importantes de la división. Por eso, el enfrentamiento ante Green aparece como un desafío relevante en su carrera dentro de UFC.

UFC 332: la cartelera completa

Además del combate entre Ribovics y Green, el evento tendrá otros enfrentamientos destacados.

Cartelera principal

Natalia Silva vs. Wang Cong , por el título mosca femenino.

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott, peso gallo.

King Green vs. Esteban Ribovics , peso ligero.

Roberto Soldi vs. Khaos Williams, peso wélter.

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov, peso mediano.

Cartelera preliminar

Imanol Rodríguez vs. Alden Coria, peso mosca.

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev, peso mediano.

Marcus McGhee vs. Anthony Romero, peso pluma.

Anthony Wint vs. Lucas Armand, peso pesado.

Primeras peleas