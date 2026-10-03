Esteban Ribovics vs. King Green en UFC 332: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea
El combate será uno de los atractivos de la cartelera principal, que tendrá como pelea estelar a Natalia Silva y Wang Cong por el título mosca femenino.
Esteban Ribovics tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de la UFC. El argentino será protagonista de una de las peleas de la cartelera principal de UFC 332, donde se enfrentará con el estadounidense King Green en un combate correspondiente a la categoría de peso ligero.
El evento se realizará en Utah, y tendrá una importante presencia latinoamericana. Sin embargo, para Argentina, buena parte de la atención estará puesta en el regreso del Gringo, quien llega después de una contundente victoria y buscará aprovechar una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos de su división.
¿A qué hora pelea Esteban Ribovics vs. King Green?
UFC 332 se desarrollará este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City. En Argentina, los primeros combates comenzarán a las 17, mientras que los enfrentamientos preliminares arrancarán a las 19.
La cartelera principal, en la que estará Ribovics, comenzará a las 21. El horario exacto del combate dependerá de cuánto duren las peleas anteriores, por lo que no existe una hora puntual confirmada para la salida de ambos al octágono, pero se estima que a partir de las 22:30 habrá que estar atentos al televisor.
¿Cómo ver Esteban Ribovics vs. King Green en vivo?
La transmisión para Argentina estará disponible a través de Paramount+. La jornada tendrá como cierre el enfrentamiento entre la brasileña Natalia Silva y la china Wang Cong, quienes disputarán el cinturón vacante de la categoría mosca femenina después de que Valentina Shevchenko dejara el título sin dueña.
Para Ribovics, sin embargo, el gran objetivo estará unas peleas antes. El argentino buscará aprovechar su lugar en la cartelera principal para conseguir otro triunfo de peso y continuar su ascenso dentro de UFC.
¿Cómo llega Esteban Ribovics a la pelea contra King Green?
El argentino viene de protagonizar una actuación destacada en su última presentación. En agosto, consiguió una victoria por KO frente al brasileño Edson Barboza, uno de los nombres experimentados que enfrentó durante su recorrido en las artes marciales mixtas.
Ahora tendrá enfrente a otro rival de extensa trayectoria como King Green. El estadounidense tiene 40 años y es reconocido por su estilo de pelea y por protagonizar enfrentamientos de alto ritmo. Para Ribovics, el duelo representa una nueva oportunidad de mostrar su evolución dentro de la principal organización de MMA del mundo.
El argentino llega con un objetivo claro: seguir construyendo su camino dentro de la compañía y acercarse nuevamente a la zona de los mejores de la categoría. Una victoria ante Green podría darle impulso a esa búsqueda, especialmente después del triunfo conseguido ante Barboza. Sabe que una buena actuación ante un rival experimentado puede abrirle nuevas posibilidades dentro del peso ligero.
El argentino ya dejó en claro que pretende aprovechar cada presentación para demostrar que puede competir contra los nombres importantes de la división. Por eso, el enfrentamiento ante Green aparece como un desafío relevante en su carrera dentro de UFC.
UFC 332: la cartelera completa
Además del combate entre Ribovics y Green, el evento tendrá otros enfrentamientos destacados.
Cartelera principal
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Natalia Silva vs. Wang Cong, por el título mosca femenino.
Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott, peso gallo.
King Green vs. Esteban Ribovics, peso ligero.
Roberto Soldi vs. Khaos Williams, peso wélter.
Ateba Gautier vs. Roman Kopylov, peso mediano.
Cartelera preliminar
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Imanol Rodríguez vs. Alden Coria, peso mosca.
Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev, peso mediano.
Marcus McGhee vs. Anthony Romero, peso pluma.
Anthony Wint vs. Lucas Armand, peso pesado.
Primeras peleas
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Johnny Walker vs. Mick Parkin, peso pesado.
Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernández, peso ligero.
Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev, peso mediano.
Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead, peso wélter.
Court McGee vs. Eric Nolan, peso wélter.
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