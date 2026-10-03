Desde qué puesto largará Franco Colapinto en la carrera del GP de Bahréin que se disputa en Malasia
Franco Colapinto recibió dos penalizaciones y deberá partir desde el fondo de la grilla en una carrera con una particularidad: el GP de Bahréin se disputa en Malasia.
Franco Colapinto tendrá que afrontar una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que en esta particular edición se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia. El piloto argentino había conseguido ubicarse en el 15° lugar durante la clasificación, pero una serie de penalizaciones modificaron sustancialmente su posición para la largada y lo obligarán a comenzar la competencia prácticamente desde el fondo de la parrilla.
Colapinto largará 21°, es decir, desde el penúltimo lugar de la grilla. El argentino recibió una penalización de cinco puestos por el incidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán y, además, sumó otros diez lugares de sanción debido a la utilización de un nuevo motor de combustión interna por fuera de la asignación permitida para la temporada. De esta manera, pese a haber conseguido el 15° puesto en la clasificación, deberá afrontar la carrera con prácticamente todos los pilotos por delante.
El único piloto que partirá detrás del argentino será Arvid Lindblad, quien también recibió una penalización y ocupará el último lugar de la grilla. Colapinto tendrá así una oportunidad para intentar recuperar terreno desde los primeros metros y aprovechar cualquier circunstancia que pueda presentarse durante las vueltas.
La particularidad de esta competencia está además en su denominación. Se trata del Gran Premio de Bahréin, pero excepcionalmente se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia. El cambio de escenario le da un marco diferente a una fecha que, por las sanciones acumuladas por varios pilotos, tendrá una parrilla de salida modificada respecto de las posiciones obtenidas durante la clasificación.
Para Colapinto, el desafío será entonces avanzar posiciones durante la carrera y tratar de transformar una largada desde el 21° puesto en una mejor ubicación en la bandera a cuadros. Una buena estrategia, el comportamiento de los neumáticos, eventuales incidentes y la aparición de un auto de seguridad pueden resultar determinantes para que el argentino tenga oportunidades de recuperar lugares a lo largo de la competencia.
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