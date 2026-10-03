Desde qué puesto largará Franco Colapinto en la carrera del GP de Bahréin que se disputa en Malasia

Colapinto largará 21°, es decir, desde el penúltimo lugar de la grilla. El argentino recibió una penalización de cinco puestos por el incidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán y, además, sumó otros diez lugares de sanción debido a la utilización de un nuevo motor de combustión interna por fuera de la asignación permitida para la temporada. De esta manera, pese a haber conseguido el 15° puesto en la clasificación, deberá afrontar la carrera con prácticamente todos los pilotos por delante.