Atlético Tucumán vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Instituto, con 12 puntos, es el líder de la Zona A.

Por su parte, la "Gloria" ganó 2-0 a Central Córdoba en su última presentación y acumula cuatro triunfos y una derrota en el campeonato, que lo depositan en lo más alto de la Zona A con 12 puntos. De esta manera, el equipo cordobés intentará prolongar su gran comienzo y sumar nuevamente fuera de casa para mantenerse en la cima de su zona.