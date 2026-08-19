Atlético Tucumán vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Decano", que viene de sumar dos victorias consecutivas, recibe en el Monumental José Fierro al líder de la Zona A. Los detalles en la nota.
Atlético Tucumán e Instituto juegan este sábado, desde las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Monumental José Fierro, será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, acompañado por los asistentes Miguel Savorani y Marcos Horticolou. Además, Andrés Gariano estará a cargo del VAR.
El "Decano" llega envalentonado después de conseguir una importante victoria como visitante: viene de derrotar 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la quinta fecha del Clausura. Con ese triunfo, el conjunto tucumano alcanzó los ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, y buscará hacerse fuerte ante su gente para continuar escalando en la Zona B.
Por su parte, la "Gloria" ganó 2-0 a Central Córdoba en su última presentación y acumula cuatro triunfos y una derrota en el campeonato, que lo depositan en lo más alto de la Zona A con 12 puntos. De esta manera, el equipo cordobés intentará prolongar su gran comienzo y sumar nuevamente fuera de casa para mantenerse en la cima de su zona.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Instituto por el Torneo Clausura
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Horario y televisación
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Hora: 16:00.
Estadio: Monumental José Fierro.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Andrés Gariano.
TV: TNT Sports.
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