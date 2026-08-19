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Atlético Tucumán vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Decano", que viene de sumar dos victorias consecutivas, recibe en el Monumental José Fierro al líder de la Zona A. Los detalles en la nota.

El Decano buscará su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Instituto. 

El "Decano" buscará su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Instituto. 

Atlético Tucumán e Instituto juegan este sábado, desde las 16, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Monumental José Fierro, será televisado por TNT Sports y tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, acompañado por los asistentes Miguel Savorani y Marcos Horticolou. Además, Andrés Gariano estará a cargo del VAR.

El "Decano" llega envalentonado después de conseguir una importante victoria como visitante: viene de derrotar 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en la quinta fecha del Clausura. Con ese triunfo, el conjunto tucumano alcanzó los ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota, y buscará hacerse fuerte ante su gente para continuar escalando en la Zona B.

Instituto, con 12 puntos, es el líder de la Zona A.

Instituto, con 12 puntos, es el líder de la Zona A.

Por su parte, la "Gloria" ganó 2-0 a Central Córdoba en su última presentación y acumula cuatro triunfos y una derrota en el campeonato, que lo depositan en lo más alto de la Zona A con 12 puntos. De esta manera, el equipo cordobés intentará prolongar su gran comienzo y sumar nuevamente fuera de casa para mantenerse en la cima de su zona.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Instituto por el Torneo Clausura

  • Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
  • Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Horario y televisación

  • Hora: 16:00.

  • Estadio: Monumental José Fierro.

  • Árbitro: Andrés Merlos.

  • VAR: Andrés Gariano.

  • TV: TNT Sports.

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