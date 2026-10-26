Atlético Tucumán vs. Platense, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El “Decano” y Platense se enfrentan este miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta para definir al primer finalista del certamen.
Atlético Tucumán y Platense se enfrentan este miércoles, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.
El “Decano” llega envalentonado tras vencer por 1-0 a Tigre en Victoria, por el Torneo Clausura. Ese resultado le permitió escalar al décimo puesto de la Zona B y ubicarse a dos puntos de los puestos de playoffs, a falta de dos fechas para que culmine la etapa regular. Además, el equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará aprovechar el envión anímico para meterse en la final del certamen, instancia que ya alcanzó en 2017, cuando cayó ante River.
El “Calamar”, que dejó en el camino a Estudiantes en cuartos de final, llega en alza tras conseguir una importante victoria ante Gimnasia de Mendoza, luego de encadenar siete partidos sin triunfos en el torneo doméstico. El ganador de esta llave definirá el título ante Banfield o Boca, que se medirán el próximo 14 de noviembre.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Platense por la Copa Argentina
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
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Hora: 21.15.
Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Héctor Paletta.
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TV: TyC Sports.
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