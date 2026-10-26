Atlético Tucumán vs. Platense, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

El “Decano” llega envalentonado tras vencer por 1-0 a Tigre en Victoria, por el Torneo Clausura. Ese resultado le permitió escalar al décimo puesto de la Zona B y ubicarse a dos puntos de los puestos de playoffs, a falta de dos fechas para que culmine la etapa regular. Además, el equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará aprovechar el envión anímico para meterse en la final del certamen, instancia que ya alcanzó en 2017, cuando cayó ante River.