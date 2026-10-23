Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Atlético Tucumán por Internet

Tigre y Atlético Tucumán se miden este viernes, desde las 21.15, en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Bryan Ferreyra como juez principal, quien estará acompañado por Fernando Echenique en el VAR.