Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Atlético Tucumán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Tigre y Atlético Tucumán se miden este viernes, desde las 21.15, en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Bryan Ferreyra como juez principal, quien estará acompañado por Fernando Echenique en el VAR.
El "Matador" encadena siete partidos sin triunfos en el certamen y viene de igualar 2-2 ante Independiente Rivadavia, resultado que le permitió llegar a 13 puntos. Tras la igualdad, se ubicó en la undécima posición de la Zona B y necesita ganar para mantener sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores y avanzar a los octavos de final.
Por su parte, Atlético Tucumán viene de perder 3-2 ante Rosario Central en el Monumental José Fierro, resultado que le impidió acercarse a los puestos de clasificación. De esta manera, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni se ubica en el décimo puesto, con 14 unidades, a cinco del último cupo para los octavos de final.
Formaciones de Tigre vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Tigre vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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