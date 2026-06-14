Australia dio el golpe y venció 2-0 a Turquía por el Mundial 2026
Los Socceroos se impusieron por 2-0 en Vancouver gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.
Australia protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía en el debut de ambos seleccionados en el Grupo D. En el BC Place de Vancouver, los dirigidos por Tony Popovic mostraron una enorme disciplina táctica y aprovecharon al máximo sus oportunidades para quedarse con una victoria que pocos pronosticaban en la previa, con los goles de Nestory Irankunda, a los 27 minutos del primer tiempo, y Connor Metcalfe, a los 30 del complemento.
El entrenador australiano pateó el tablero antes del pitazo inicial con una alineación que incluyó a 10 debutantes absolutos en Copas del Mundo. La decisión más fuerte de Popovic fue sentar en el banco al histórico capitán Mat Ryan para darle la titularidad al arquero de 22 años, Patrick Beach, quien apenas jugaba su tercer partido internacional. Además, el referente Jackson Irvine también aguardó en el banquillo, dejando su lugar al joven Paul Okon-Engstler.
Turquía dominó la posesión y ametralló el arco rival con un total de 30 remates. Sin embargo, Beach se vistió de héroe firmando 8 atajadas monumentales, incluyendo un desvío con la punta de los dedos a un cañonazo de Bardakci que terminó estrellándose en el palo durante la primera mitad, y constantes bloqueos a las joyas turcas Arda Güler y Hakan Çalhanolu.
Con este resultado, el grupo se enciende por completo. Australia demuestra que su recambio generacional está listo para competir al máximo nivel, mientras que Turquía queda contra las cuerdas de cara a la segunda fecha y deberá reaccionar urgente.
Formaciones de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026
Australia: Patrick Beach; Harry Souttar, Lucas Herrington, Alessandro Circati; Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Kai Trewin, Aziz Behich; Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Tete Yengi. DT: Tony Popovic.
Turquía: Uurcan Çakr; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakc, Eren Elmal; smail Yüksek, Orkun Kökçü, rfan Can Kahveci; Arda Güler, Bar Alper Ylmaz, Deniz Gül. DT: Vincenzo Montella.
Horario y televisación
- Fecha: 14 de junio
- Horario: 01.00 (hora de Argentina)
- Estadio: BC Place de Vancouver
- Árbitro: Jesús Valenzuela
- TV: TyC Sports y DSports
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