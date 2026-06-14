Australia dio el golpe y venció 2-0 a Turquía por el Mundial 2026

Australia protagonizó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía en el debut de ambos seleccionados en el Grupo D. En el BC Place de Vancouver, los dirigidos por Tony Popovic mostraron una enorme disciplina táctica y aprovecharon al máximo sus oportunidades para quedarse con una victoria que pocos pronosticaban en la previa, con los goles de Nestory Irankunda, a los 27 minutos del primer tiempo, y Connor Metcalfe, a los 30 del complemento.