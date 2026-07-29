La FIFA respaldó al VAR y sostuvo que la expulsión de Embolo ante Argentina fue correcta
El organismo que conduce el fútbol mundial salió a fijar postura luego de que una circular de la IFAB generara dudas sobre la aplicación del reglamento.
La polémica que se instaló tras el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. Luego de que una reciente circular publicada por la International Football Association Board (IFAB) abriera el debate sobre la intervención del VAR en la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, la FIFA decidió pronunciarse oficialmente para defender el procedimiento aplicado durante el partido y despejar cualquier duda sobre la legalidad de aquella decisión.
Desde el máximo organismo del fútbol internacional sostuvieron que tanto el árbitro portugués João Pinheiro como el equipo encargado del VAR actuaron de acuerdo con la interpretación que la FIFA viene utilizando desde hace tiempo y descartaron que existiera algún error reglamentario en la jugada que terminó condicionando el desarrollo del encuentro.
En un cruce con Leandro Paredes dentro del campo de juego, Pinheiro sancionó inicialmente al mediocampista argentino con tarjeta amarilla. Sin embargo, luego de recibir el llamado del VAR, revisó la situación y modificó completamente su decisión. Tras observar nuevamente la acción, el juez entendió que Breel Embolo había simulado la infracción. En consecuencia, anuló la amonestación que había recibido Paredes y mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero suizo por simulación, decisión que derivó automáticamente en su expulsión.
Qué dijo la IFAB sobre la jugada entre Paredes y Embolo
La determinación provocó fuertes discusiones una vez finalizado el partido, especialmente después de que la IFAB difundiera una serie de aclaraciones sobre el funcionamiento del protocolo del VAR. En su circular número 34, el organismo recordó que el videoarbitraje puede intervenir cuando existe un error en la identificación del futbolista sancionado, aunque aclaró que no está habilitado para revisar la infracción en sí misma.
"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", señala el documento difundido por la entidad encargada de redactar las Reglas de Juego.
La IFAB también publicó la circular número 32, en la que anunció modificaciones que comenzarán a aplicarse al protocolo del VAR y que contemplan nuevos escenarios de revisión. Allí explicó que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".
Además, el organismo reconoció que, a diez años de la implementación del sistema de asistencia arbitral por video, se encuentra desarrollando un proceso de evaluación para estudiar posibles modificaciones que permitan optimizar su funcionamiento y mejorar tanto la eficiencia como la equidad en la toma de decisiones.
El comunicado de la FIFA sobre la roja a Embolo
Frente a las interpretaciones que comenzaron a circular tras esos documentos, la FIFA difundió un comunicado en el que defendió sin matices la actuación del cuerpo arbitral durante el partido entre argentinos y suizos. "Consistente" fue el término elegido por el organismo presidido por Gianni Infantino para resumir su postura.
Según explicó, la interpretación sobre el protocolo de "identidad equivocada" fue aplicada del mismo modo a lo largo de toda la Copa del Mundo.
"La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente", manifestó la entidad.
En ese mismo sentido, la FIFA añadió que "la simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones".
Finalmente, el organismo cerró la discusión con una definición contundente. "No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR. La decisión restauró la justicia. Hemos estado en contacto con la IFAB durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, fue bien recibida y formará parte de la discusión sobre futuras revisiones del Protocolo VAR", concluyó.
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