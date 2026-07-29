La FIFA respaldó al VAR y sostuvo que la expulsión de Embolo ante Argentina fue correcta

La IFAB también publicó la circular número 32, en la que anunció modificaciones que comenzarán a aplicarse al protocolo del VAR y que contemplan nuevos escenarios de revisión. Allí explicó que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

Además, el organismo reconoció que, a diez años de la implementación del sistema de asistencia arbitral por video, se encuentra desarrollando un proceso de evaluación para estudiar posibles modificaciones que permitan optimizar su funcionamiento y mejorar tanto la eficiencia como la equidad en la toma de decisiones.

El comunicado de la FIFA sobre la roja a Embolo

Frente a las interpretaciones que comenzaron a circular tras esos documentos, la FIFA difundió un comunicado en el que defendió sin matices la actuación del cuerpo arbitral durante el partido entre argentinos y suizos. "Consistente" fue el término elegido por el organismo presidido por Gianni Infantino para resumir su postura.

Según explicó, la interpretación sobre el protocolo de "identidad equivocada" fue aplicada del mismo modo a lo largo de toda la Copa del Mundo.

"La interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA. Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente", manifestó la entidad.

FIFA Spokesperson:



“FIFA's interpretation of Mistaken Identity was consistently applied during the FIFA World Cup. There were two instances in which a player was mistakenly identified as having committed a yellow card offence and the VAR advised the referee to correct the… pic.twitter.com/yiAi52t58r — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

En ese mismo sentido, la FIFA añadió que "la simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones".

Finalmente, el organismo cerró la discusión con una definición contundente. "No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR. La decisión restauró la justicia. Hemos estado en contacto con la IFAB durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, fue bien recibida y formará parte de la discusión sobre futuras revisiones del Protocolo VAR", concluyó.