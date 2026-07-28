Rudi Völler apuntó contra el estilo de la Selección Argentina: "Fue un mal ejemplo"

Las declaraciones se suman a otras opiniones surgidas después de la final del Mundial, encuentro en el que Argentina cayó frente a España. Mientras una parte del ambiente futbolístico valoró la competitividad y la personalidad del seleccionado argentino durante el torneo, otros referentes internacionales cuestionaron algunos aspectos de su propuesta futbolística.

Quién fue Rudi Völler, campeón del mundo con Alemania ante Argentina

Völler conoce muy de cerca la historia de los cruces entre Alemania y Argentina en las Copas del Mundo. Como jugador disputó tres mundiales y estuvo presente en dos finales frente a la Albiceleste. En México 1986 ingresó desde el banco de suplentes y convirtió uno de los goles de Alemania en la derrota por 3-2 frente al equipo liderado por Diego Maradona.

Cuatro años más tarde tuvo su revancha en Italia 1990. Fue titular durante toda la competencia y protagonizó la acción que derivó en el recordado penal sancionado a favor de Alemania en los minutos finales de la final disputada en Roma. Andreas Brehme transformó esa infracción en gol y selló el triunfo por 1-0 que le dio el título al conjunto europeo.

Tras finalizar su carrera como futbolista, Völler inició un recorrido como entrenador y dirigente. Entre 2000 y 2004 estuvo al frente de la selección alemana y consiguió llevar al equipo hasta la final del Mundial de Corea-Japón 2002. Posteriormente continuó desempeñándose en distintos cargos vinculados a la estructura del fútbol alemán hasta convertirse en director deportivo de la DFB.