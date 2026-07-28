Rudi Völler apuntó contra el estilo de la Selección Argentina: "Fue un mal ejemplo"
El histórico exdelantero alemán cuestionó el funcionamiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que nunca elegiría un conjunto con esas características.
Aunque el Mundial 2026 ya forma parte del pasado, el rendimiento de la Selección Argentina continúa generando repercusiones en distintos sectores del fútbol internacional. Esta vez fue Rudi Völler, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol alemán y actual director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), quien expresó una fuerte crítica hacia el estilo de juego del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Las declaraciones fueron realizadas durante el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL, donde el exdelantero analizó las tendencias futbolísticas que dejaron los últimos grandes torneos. En ese contexto, cuestionó que muchos equipos intenten replicar el modelo de la Albiceleste y dejó en claro que no comparte la valoración que recibió el seleccionado argentino.
“Muchos quieren copiar el proceso de Argentina... fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita”, sostuvo Völler al comenzar su exposición. Luego profundizó su postura con una frase que rápidamente generó repercusión: “De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo. A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como ellos”.
Rudi Völler: “No me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina”
Las palabras del dirigente alemán fueron recibidas con aplausos por parte de algunos asistentes al congreso. Lejos de moderar su postura, Völler continuó con un análisis aún más crítico sobre el funcionamiento del conjunto nacional durante la Copa del Mundo.
“Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol. Podrás decir que fueron campeones del mundo, y ahora subcampeones, pero eso es... en fin, todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos”, afirmó el exfutbolista, dejando en claro su desacuerdo con quienes destacaron el rendimiento del equipo conducido por Scaloni.
Las declaraciones se suman a otras opiniones surgidas después de la final del Mundial, encuentro en el que Argentina cayó frente a España. Mientras una parte del ambiente futbolístico valoró la competitividad y la personalidad del seleccionado argentino durante el torneo, otros referentes internacionales cuestionaron algunos aspectos de su propuesta futbolística.
Quién fue Rudi Völler, campeón del mundo con Alemania ante Argentina
Völler conoce muy de cerca la historia de los cruces entre Alemania y Argentina en las Copas del Mundo. Como jugador disputó tres mundiales y estuvo presente en dos finales frente a la Albiceleste. En México 1986 ingresó desde el banco de suplentes y convirtió uno de los goles de Alemania en la derrota por 3-2 frente al equipo liderado por Diego Maradona.
Cuatro años más tarde tuvo su revancha en Italia 1990. Fue titular durante toda la competencia y protagonizó la acción que derivó en el recordado penal sancionado a favor de Alemania en los minutos finales de la final disputada en Roma. Andreas Brehme transformó esa infracción en gol y selló el triunfo por 1-0 que le dio el título al conjunto europeo.
Tras finalizar su carrera como futbolista, Völler inició un recorrido como entrenador y dirigente. Entre 2000 y 2004 estuvo al frente de la selección alemana y consiguió llevar al equipo hasta la final del Mundial de Corea-Japón 2002. Posteriormente continuó desempeñándose en distintos cargos vinculados a la estructura del fútbol alemán hasta convertirse en director deportivo de la DFB.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario