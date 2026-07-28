La roja a Embolo en Argentina-Suiza del Mundial 2026 estuvo mal sacada: el motivo

Si bien la circular no menciona de manera puntual los episodios protagonizados por Breel Embolo durante el encuentro entre Suiza y Argentina ni el de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, ambas acciones sirvieron como referencia para impulsar la aclaración reglamentaria. En distintos medios europeos incluso se interpretó que el documento buscaba ofrecer un marco más preciso luego de aquellas decisiones arbitrales que generaron controversia.

¿Y ESTO DEL VAR? ¡MISTAKEN IDENTITY! Una jugada después de la acción en cuestión, el árbitro fue llamado, terminó anulando la amarilla a Ream y amonestando a Almirón por SIMULAR...



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium… pic.twitter.com/fQhCuY9fBQ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

El protocolo vigente ya contemplaba la posibilidad de corregir errores de identidad. En el apartado correspondiente a la identificación errónea, la reglamentación establece: “Si el árbitro sanciona una infracción pero ha identificado claramente de forma errónea al jugador que la cometió, solo se podrá revisar la identidad del infractor”.

Además, la normativa recuerda que entre las acciones revisables figuran dos situaciones poco frecuentes pero capaces de modificar el desarrollo de un partido: una expulsión derivada de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta y la identificación equivocada del futbolista que recibe una amonestación o una tarjeta roja. En ambos casos, la intervención del VAR se limita exclusivamente a corregir quién cometió la infracción, sin alterar la evaluación de la jugada.

Los dos casos que sucedieron en el Mundial 2026 y motivaron la aclaración

Durante el Mundial 2026 esa herramienta fue utilizada en dos encuentros de gran repercusión. En la fase de grupos, el árbitro había amonestado al estadounidense Tim Ream por una supuesta infracción sobre Miguel Almirón. Tras la revisión, el VAR determinó que el defensor no había cometido la falta y corrigió la decisión: se retiró la tarjeta a Ream y se sancionó a Almirón por simulación.

NO HAY AMARILLA PARA PAREDES Y SUIZA SE QUEDÓ CON 10



Pinheiro le quitó la sanción a Lea tras la revisión del VAR y determinó que hubo simulación por parte de Embolo, quien recibió la segunda tarjeta y posterior roja.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jfK952dy0u — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Una situación similar ocurrió en los cuartos de final entre Argentina y Suiza. En esa oportunidad, Leandro Paredes recibió inicialmente una amonestación por una presunta infracción sobre Breel Embolo.

Luego del análisis de las imágenes, el VAR concluyó que el mediocampista argentino no había cometido la falta y el árbitro modificó la decisión: anuló la tarjeta a Paredes y amonestó al delantero suizo por simular la infracción. Como Embolo ya tenía una tarjeta amarilla, esa nueva sanción derivó en su expulsión y transformó la jugada en uno de los episodios más discutidos del campeonato.