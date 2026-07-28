La roja a Embolo en Argentina-Suiza del Mundial 2026 estuvo mal sacada: el motivo
La IFAB, que define las Reglas de Juego, publicó una circular para precisar el alcance del videoarbitraje en las situaciones de amonestaciones por identidad equivocada.
La International Football Association Board (IFAB), entidad responsable de establecer y actualizar las Reglas de Juego del fútbol, publicó una nueva circular en la que precisó el alcance del protocolo del VAR en los casos de error de identidad. La aclaración fue difundida luego de las situaciones registradas durante el Mundial 2026, donde dos jugadas despertaron un intenso debate acerca de la correcta utilización del sistema de videoarbitraje.
El documento, identificado como la circular N°34 y firmado por el secretario general de la IFAB, Lukas Brud, incluye una serie de precisiones sobre distintos aspectos reglamentarios que fueron puestos a prueba durante la Copa del Mundo. Entre ellos aparecen modificaciones vinculadas al protocolo de sustituciones con límite de tiempo y al tratamiento de futbolistas fuera del campo de juego, aunque el punto que generó mayor repercusión fue el relacionado con la denominada "identidad errónea".
Según recordó el organismo, el VAR únicamente puede intervenir en cuatro tipos de acciones específicas: goles, situaciones de penal, tarjetas rojas directas y errores de identidad. En este último caso, la aclaración busca despejar dudas respecto de cuándo corresponde modificar una decisión arbitral y cuál es el verdadero alcance de la revisión.
La IFAB aclaró cómo debe actuar el VAR en los casos de error de identidad tras las polémicas del Mundial 2026
La IFAB explicó que una tarjeta amarilla que no implique una segunda amonestación solo podrá ser revisada cuando exista un error en la identificación del futbolista sancionado. Es decir, el sistema podrá corregir quién fue el jugador responsable de la acción, pero no modificar el criterio del árbitro respecto de la infracción cometida.
En el texto oficial, el organismo sostuvo: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí misma no puede revisarse ni modificarse. El uso de la cláusula de identidad errónea para tratar las simulaciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo una buena acogida y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR anunciada en la circular n.º 32. Sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que concluya dicha revisión”.
Si bien la circular no menciona de manera puntual los episodios protagonizados por Breel Embolo durante el encuentro entre Suiza y Argentina ni el de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, ambas acciones sirvieron como referencia para impulsar la aclaración reglamentaria. En distintos medios europeos incluso se interpretó que el documento buscaba ofrecer un marco más preciso luego de aquellas decisiones arbitrales que generaron controversia.
El protocolo vigente ya contemplaba la posibilidad de corregir errores de identidad. En el apartado correspondiente a la identificación errónea, la reglamentación establece: “Si el árbitro sanciona una infracción pero ha identificado claramente de forma errónea al jugador que la cometió, solo se podrá revisar la identidad del infractor”.
Además, la normativa recuerda que entre las acciones revisables figuran dos situaciones poco frecuentes pero capaces de modificar el desarrollo de un partido: una expulsión derivada de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta y la identificación equivocada del futbolista que recibe una amonestación o una tarjeta roja. En ambos casos, la intervención del VAR se limita exclusivamente a corregir quién cometió la infracción, sin alterar la evaluación de la jugada.
Los dos casos que sucedieron en el Mundial 2026 y motivaron la aclaración
Durante el Mundial 2026 esa herramienta fue utilizada en dos encuentros de gran repercusión. En la fase de grupos, el árbitro había amonestado al estadounidense Tim Ream por una supuesta infracción sobre Miguel Almirón. Tras la revisión, el VAR determinó que el defensor no había cometido la falta y corrigió la decisión: se retiró la tarjeta a Ream y se sancionó a Almirón por simulación.
Una situación similar ocurrió en los cuartos de final entre Argentina y Suiza. En esa oportunidad, Leandro Paredes recibió inicialmente una amonestación por una presunta infracción sobre Breel Embolo.
Luego del análisis de las imágenes, el VAR concluyó que el mediocampista argentino no había cometido la falta y el árbitro modificó la decisión: anuló la tarjeta a Paredes y amonestó al delantero suizo por simular la infracción. Como Embolo ya tenía una tarjeta amarilla, esa nueva sanción derivó en su expulsión y transformó la jugada en uno de los episodios más discutidos del campeonato.
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