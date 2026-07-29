Se estrelló un helicóptero en San Juan con siete pasajeros

Entre los siete ocupantes de la aeronave se encuentran altos mandos de las fuerzas de seguridad. Según trascendió, en el vuelo viajaban el subjefe de la Policía local, Germán Videla, el jefe de Bomberos, Rubén Castro, y otros dos importantes funcionarios vinculados a la Nación. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de los tripulantes.