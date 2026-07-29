Se estrelló un helicóptero en San Juan con siete pasajeros
Un trágico accidente conmociona a la provincia, luego de que un helicóptero con jefes policiales cayera durante una importante capacitación forestal.
Un helicóptero privado que trasladaba a siete ocupantes perdió contacto y se estrelló este miércoles en el departamento de Valle Fértil, provincia de San Juan. La aeronave se encontraba participando activamente de un curso de formación especializado para el combate de incendios forestales cuando ocurrió el grave siniestro.
Quiénes viajaban en el helicóptero accidentado en San Juan
La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público confirmó la activación inmediata de un estricto protocolo de búsqueda tras perder el rastro de la unidad. Según las autoridades, el vehículo aéreo pertenecía a una empresa privada contratada exclusivamente para el desarrollo de esta instancia de formación.
Entre los siete ocupantes de la aeronave se encuentran altos mandos de las fuerzas de seguridad. Según trascendió, en el vuelo viajaban el subjefe de la Policía local, Germán Videla, el jefe de Bomberos, Rubén Castro, y otros dos importantes funcionarios vinculados a la Nación. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre el estado de salud de los tripulantes.
El dramático siniestro ocurrió en el sector norte del Parque Ischigualasto, una zona caracterizada por su extrema dificultad de acceso terrestre y las complejas condiciones meteorológicas reinantes, con la densa niebla como principal obstáculo. Los equipos de emergencia y los diversos organismos competentes ya trabajan arduamente en el terreno, priorizando las tareas operativas de rescate.
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