Australian Open: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev jugaron uno de los partidos más largos de la historia del torneo

alcaraz australian open

A lo largo del partido, Alcaraz mostró una gran fortaleza mental. A pesar de su dificultad física, se las arregló para seguir conectando golpes ganadores. En un momento crítico del tercer set, comenzó a cojear y solicitó un tiempo muerto médico, lo que generó molestias en Zverev.

En el cuarto set, Zverev mantuvo la ventaja y nuevamente se llevó el desempate, llevando el partido al quinto set. Este fue el primer partido en la cancha central del torneo que llegó a un set decisivo en 2026.

Aunque comenzó el quinto set con una desventaja, Alcaraz mantuvo su enfoque y, tras un espectacular golpe de derecha, logró romper el servicio de Zverev, que lo llevó a convertir su primer punto de partido en el momento decisivo.

El ranking de los partidos más largos en la historia del Abierto de Australia