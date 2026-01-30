Australian Open: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev jugaron uno de los partidos más largos de la historia del torneo
El español derrotó por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 al actual número tres del mundo.
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev brindaron un espectáculo mayúsculo en el duelo de semifinales del Open de Australia 2026, resuelto en favor del español tras 5 horas y 27 minutos. Esto hace que entre en la historia del Grand Slam oceánico, convirtiéndose en el tercer partido más largo jamás visto en Melbourne. Solo está detrás del Djokovic vs Nadal en la final del Open de Australia 2012 (5 horas y 53 minutos) y el Murray vs Kokkinakis del Open de Australia 2023 en segunda ronda (5 horas y 45 minutos).
Desde el primer set, la paridad en el juego de ambos estuvo presente, aunque el número 1 del mundo supo imponerse en el noveno game para quebrarle el servicio a Zverev y quedar a un pasito de llevarse un primer set que terminaría ganando por 6-4.
En el quinto set, comenzó perdiendo tras el primer juego, pero logró mantener la calma y rompió el servicio de Zverev en el momento crucial, cuando el alemán servía para ganar el partido.
Ahora, Alcaraz se enfrentará al ganador de la otra semifinal, donde se disputan el bicampeón defensor Jannik Sinner y el tenista con más títulos de Grand Slam, Novak Djokovic, quien busca su 25º título individual. La duración del emocionante encuentro entre Alcaraz y Zverev provocó un retraso en el inicio del duelo nocturno.
A lo largo del partido, Alcaraz mostró una gran fortaleza mental. A pesar de su dificultad física, se las arregló para seguir conectando golpes ganadores. En un momento crítico del tercer set, comenzó a cojear y solicitó un tiempo muerto médico, lo que generó molestias en Zverev.
En el cuarto set, Zverev mantuvo la ventaja y nuevamente se llevó el desempate, llevando el partido al quinto set. Este fue el primer partido en la cancha central del torneo que llegó a un set decisivo en 2026.
Aunque comenzó el quinto set con una desventaja, Alcaraz mantuvo su enfoque y, tras un espectacular golpe de derecha, logró romper el servicio de Zverev, que lo llevó a convertir su primer punto de partido en el momento decisivo.
El ranking de los partidos más largos en la historia del Abierto de Australia
- (5 horas y 53 minutos) Novak Djokovic vs. Rafael Nadal - 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5) y 7-5 - Final del 2012
- (5 horas y 45 minutos) Andy Murray vs. Thanasi Kokkinakis - 4-6, 6-7 (7), 7-6 (5), 6-3 y 7-5 - Segunda ronda del 2023
- (5 horas y 27 minutos) Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev - 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 - Semifinal del 2026
- (5 horas y 24 minutos) Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev - 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5 - Final del 2022
- (5 horas y 15 minutos) Ivo Karlovic v Horacio Zeballos - 6-7(6), 3-6, 7-5, 6-2 y 22-20 - Primera ronda del 2017
