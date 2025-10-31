Baja sensible en River: Gonzalo Montiel se lesionó y está en duda para el Superclásico
El defensor padece un esguince de rodilla izquierda y se perderá el duelo ante Gimnasia. En el cuerpo técnico hay preocupación por su posible ausencia frente a Boca.
La tranquilidad en el predio de Ezeiza duró poco. Durante la práctica vespertina del jueves, Gonzalo Montiel encendió las alarmas en River al retirarse con molestias en la rodilla izquierda. Los estudios posteriores confirmaron lo peor: el lateral sufrió un esguince de rodilla, que lo deja automáticamente fuera del partido del domingo ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025 y pone en seria duda su presencia en el Superclásico del 9 de noviembre frente a Boca.
El defensor campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina venía siendo una de las piezas más regulares en el equipo de Marcelo Gallardo, y su ausencia se suma a una lista de contratiempos que el técnico intenta resolver a contrarreloj. El golpe lo había sufrido el miércoles durante una práctica liviana, pero el dolor persistente llevó a los médicos a realizar estudios más detallados, que confirmaron la lesión.
Aunque no se trata de un cuadro grave, el cuerpo médico estima que la recuperación demandará al menos algunas semanas, lo que vuelve casi imposible su regreso a tiempo para el duelo en La Bombonera. En River intentarán acelerar los plazos y lo evaluarán día a día, pero internamente reconocen que su presencia ante el rival de toda la vida es muy complicada.
En su lugar, el entrenador analiza dos alternativas: Fabricio Bustos o Milton Casco, dependiendo del esquema que elija para visitar al Lobo este fin de semana. La lesión de Montiel llega en un momento clave de la temporada, con el equipo peleando por la cima del Clausura y a pocos días del partido más importante del semestre.
En el club no solo preocupa su baja deportiva, sino también el riesgo de una recaída si se lo fuerza a reaparecer antes de tiempo. Por ahora, el lateral se someterá a trabajos de recuperación y fisioterapia intensiva, mientras los hinchas le prenden velas esperando que el “Cachete” pueda estar, aunque sea en el banco, para el clásico más esperado del fútbol argentino.
