Baja sensible en River: Gonzalo Montiel se lesionó y está en duda para el Superclásico

El defensor campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina venía siendo una de las piezas más regulares en el equipo de Marcelo Gallardo, y su ausencia se suma a una lista de contratiempos que el técnico intenta resolver a contrarreloj. El golpe lo había sufrido el miércoles durante una práctica liviana, pero el dolor persistente llevó a los médicos a realizar estudios más detallados, que confirmaron la lesión.