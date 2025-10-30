Rumbo al Mundial de Clubes 2029: por qué la eliminación de Racing favorece a Boca y River

mundial de clubes.jpg

El ranking y las chances argentinas

En el ranking actual de la Conmebol, Palmeiras lidera con 40 puntos, seguido por Flamengo con 39. Más atrás aparecen Liga de Quito y Racing con 35, mientras que Estudiantes suma 28, Vélez 24, River 29 y Central Córdoba 14. Boca, que no disputó esta edición de la Libertadores, aún no suma unidades.

Pese a su eliminación en cuartos ante Palmeiras, el Millonario se mantiene con una base sólida para futuras ediciones, mientras que Boca tendrá la oportunidad de recuperar terreno cuando vuelva a la competencia continental.

La caída de Racing, entonces, no solo altera el mapa deportivo, sino que también ofrece un respiro estratégico para los equipos argentinos que apuntan a representar al país en el Mundial de Clubes 2029, una meta tan lejana como ambiciosa.