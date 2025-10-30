Pasó por River y Boca y superó una fuerte depresión: de quién se trata

Fernando Gamboa y su paso por el fútbol

Gamboa.jpg Gamboa salió campeón con la "Lepra".

Gamboa comenzó su camino en el fútbol en su ciudad natal, Santa Fe, pero su rendimiento le permitió dar el salto a Newell’s Old Boys, donde no solo debutó en la Primera División, sino que también se coronó campeón nacional y llegó a disputar la final de la Copa Libertadores.