Pasó por River y Boca y superó una fuerte depresión: de quién se trata
Emblema del fútbol argentino en la década del 90, su alejamiento del deporte le causó una gran depresión. Los detalles en la nota.
Fernando Gamboa dejó una huella imborrable en el fútbol argentino durante los años 90. Con una sólida actuación en la última línea, se destacó en Newell’s, Boca y River, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina.
Más allá de su gran rendimiento, enfrentó momentos personales muy complejos, atravesando una profunda depresión de la que le costó salir. Tras superar esa etapa, reinventó su carrera como director técnico, liderando proyectos en Argentina y el exterior.
Fernando Gamboa y su paso por el fútbol
Gamboa comenzó su camino en el fútbol en su ciudad natal, Santa Fe, pero su rendimiento le permitió dar el salto a Newell’s Old Boys, donde no solo debutó en la Primera División, sino que también se coronó campeón nacional y llegó a disputar la final de la Copa Libertadores.
Su desempeño en en la "Lepra" llamó la atención de River Plate, aunque más adelante cruzó de vereda y defendió los colores de Boca. En el elenco "Xeneize" compartió vestuario con figuras como Diego Maradona y otros referentes del fútbol argentino.
El exdefensor también probó suerte en Europa, jugando en el Real Oviedo de España, pero regresó a la Argentina. Tras su vuelta, tuvo una segunda etapa en Newell’s, pasó por Chacarita Juniors y cerró su carrera profesional en Colo-Colo de Chile. A nivel internacional, integró la Selección Argentina en los años 90, aunque no logró afianzarse como titular.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Gamboa se formó como director técnico y pasó por Newell’s, Chacarita y Colón. Durante este período enfrentó una depresión profunda, de la que logró salir gracias al apoyo de su familia y la ayuda profesional.
