Qué chances hay de que el Diablito Echeverri vuelva a River tras su enigmático posteo

El futbolista quiere volver al Millonario, pero su regreso depende de una cláusula con el Manchester City y de su escaso protagonismo en el Bayer Leverkusen.
El sueño de los hinchas de River con el regreso de Claudio Echeverri volvió a encenderse tras su misterioso posteo en redes sociales, pero la realidad es más compleja. Según reveló Renzo Pantich, el jugador podría ser repescado por el Manchester City si no cumple una cláusula de minutos en el Bayer Leverkusen.
En su canal de YouTube, el periodista reveló detalles inéditos sobre la situación contractual del Diablito, quien apenas sumó 127 minutos en 6 partidos sobre 12 posibles con el equipo alemán. Según explicó, el City, club dueño de su pase tras pagar 23 millones de euros en dos cuotas, incluyó en el acuerdo una cláusula de rendimiento: si el futbolista no disputa al menos el 50% de los partidos oficiales durante la temporada, el equipo inglés puede repescarlo automáticamente por incumplimiento de objetivos.
Esa posibilidad empezaría a correr si el cordobés no participa del próximo encuentro del conjunto alemán, lo que abriría la puerta a un eventual movimiento del jugador durante el próximo mercado.
Pantich también aseguró que Echeverri mantiene el deseo de regresar a River, club donde se formó y con el que mantiene un vínculo emocional fuerte. Incluso, antes de su llegada al Leverkusen, el futbolista habría manifestado su intención de regresar un tiempo más a Núñez, algo que no prosperó por decisión contractual.
De concretarse la repesca del Manchester City, el joven enganche seguiría sin lugar en la estructura de Pep Guardiola, por lo que podría buscar un nuevo préstamo. En ese escenario, River podría aparecer como opción, aunque hasta el momento no hubo contactos formales entre el entorno del jugador y la dirigencia. Los dirigentes del Millonario se enteraron del tema por el posteo del jugador en Instagram, donde se lo vio besando la camiseta del club junto a emojis de reloj y un corazón, una publicación que generó ilusión en el mundo riverplatense.
Aunque la voluntad de Echeverri está, su vuelta inmediata a River es muy complicada. Tiene contrato vigente en Europa, una inversión millonaria detrás y un contexto institucional que dificulta su salida. Sin embargo, el propio jugador presiona para tener continuidad y volver a sentirse protagonista, con la mira puesta en recuperar ritmo competitivo y volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina. Por ahora, todo dependerá del cumplimiento de la cláusula con el Leverkusen y de las decisiones que tomen el Manchester City y su representante en las próximas semanas.
