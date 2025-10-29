Qué chances hay de que el Diablito Echeverri vuelva a River tras su enigmático posteo

De concretarse la repesca del Manchester City, el joven enganche seguiría sin lugar en la estructura de Pep Guardiola, por lo que podría buscar un nuevo préstamo. En ese escenario, River podría aparecer como opción, aunque hasta el momento no hubo contactos formales entre el entorno del jugador y la dirigencia. Los dirigentes del Millonario se enteraron del tema por el posteo del jugador en Instagram, donde se lo vio besando la camiseta del club junto a emojis de reloj y un corazón, una publicación que generó ilusión en el mundo riverplatense.