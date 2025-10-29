Confirman día y hora del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera
Ambos equipos jugarán el Superclásico el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este miércoles que el esperado Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro llega en un momento determinante para ambos equipos, que se encuentran peleando cabeza a cabeza en la Tabla Anual por un lugar en la próxima Copa Libertadores.
Hasta el momento, Boca ocupa la segunda posición con 53 puntos, detrás de Rosario Central, que lidera con 62 unidades. Por su parte, River suma 52 y estaría clasificando al repechaje continental. El Superclásico podría marcar un punto de inflexión en la temporada: una victoria del Xeneize lo consolidaría en la zona de clasificación directa, mientras que un triunfo del Millonario lo dejaría por encima de su máximo rival.
Como ocurre en cada edición del Superclásico, se espera un operativo de seguridad de gran magnitud, con la participación de más de un millar de efectivos policiales y un fuerte control en los accesos a La Bombonera. El estadio abrirá sus puertas con mucho tiempo de anticipación, y el ingreso será únicamente para el público local, ya que no habrá presencia de hinchas visitantes.
Cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Clausura
Viernes 7 de noviembre
21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)
Sábado 8 de noviembre
17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)
19.15 Talleres – Platense (Zona B)
21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)
21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)
Domingo 9 de noviembre
16.30 Boca – River (interzonal)
19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)
19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)
21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)
21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)
Lunes 10 de noviembre
17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)
19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)
21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)
