Bam Adebayo hizo 83 puntos, superó a Kobe Bryant e hizo historia en la NBA
El jugador anotó 83 puntos con Miami Heat en la NBA, superó a Kobe Bryant y logró la segunda mayor marca histórica, solo detrás de los 100 de Wilt Chamberlain
Bam Adebayo protagonizó una noche histórica en la NBA al anotar 83 puntos para Miami Heat en la victoria ante Washington Wizards. El ala-pívot superó el récord de Kobe Bryant y quedó como el segundo mayor anotador en un partido, solo por detrás de los 100 puntos de Wilt Chamberlain.
El jugador fue la gran figura en el triunfo de su equipo por 150-129. Su impresionante producción ofensiva le permitió superar la histórica marca de Kobe, quien había convertido 81 puntos en 2006, y quedar únicamente por detrás de Wilt Chamberlain, dueño del récord absoluto con 100.
La actuación comenzó a tomar forma desde el primer cuarto, cuando el basquetbolista nacido en Nueva Jersey anotó 31 puntos y marcó el ritmo del partido. Su nivel no disminuyó con el correr de los minutos y llegó al entretiempo con 43 unidades.
El dominio ofensivo continuó en el tercer período, tramo en el que Adebayo elevó su cuenta personal hasta los 62 puntos, lo que ya hacía prever que la noche podía transformarse en histórica para la NBA. En el último parcial sumó otros 21 tantos para cerrar una planilla impactante de 83 puntos, cifra que lo colocó en el segundo lugar entre las mejores marcas individuales en un encuentro de la liga.
El registro final también incluyó 20/43 en tiros de campo, 36/43 en tiros libres, además de 9 rebotes y 3 asistencias. Con esa actuación, el jugador de Miami Heat firmó un partido que quedó grabado en los libros de la NBA y estableció una marca que aparece como una de las más difíciles de superar en la historia reciente de la liga.
Máximos anotadores en un partido de NBA
- Wilt Chamberlain 100 pts.
- Bam Adebayo 83 pts.
- Kobe Bryant 81 pts.
- Luka Doncic 73 pts.
- Wilt Chamberlain 73 pts.
- David Thompson 73 pts.
- Wilt Chamberlain 72 pts.
- Elgin Baylor 71 pts.
- David Robinson 71 pts.
- Donovan Mitchell 71 pts.
- Damian Lillard 71 pts.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario