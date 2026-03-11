Maxi López habló de una posible llegada de Mauro Icardi a River: qué dijo
El exdelantero del Millonario se refirió a los rumores que vinculan a su examigo con la Banda Roja y dejó en claro su postura.
En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre una posible llegada de Mauro Icardi a River, una voz con pasado en el club de Núñez se refirió al tema y dejó una opinión contundente. Se trata de Maxi López, quien habló sobre el rumor que involucra a su ex compañero y sorprendió con una respuesta directa. El comentario del exdelantero apareció en la previa de un momento importante para el conjunto millonario.
Este jueves, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y por el Torneo Apertura 2026, Eduardo Coudet tendrá su debut como entrenador de la Banda Roja en el encuentro frente a Huracán. El nuevo director técnico buscará comenzar a ajustar el funcionamiento del equipo, especialmente en un aspecto que ha generado preocupación: la falta de eficacia ofensiva. Ese déficit goleador abrió el debate sobre posibles refuerzos para el próximo mercado de pases y uno de los nombres que rápidamente generó repercusión entre los hinchas fue el de Icardi, actual jugador del Galatasaray.
Consultado por esa posibilidad, López dejó de lado cualquier cuestión personal y priorizó el beneficio deportivo para el equipo. “Mientras haga goles en River, que venga el que quiera”, expresó el ex atacante, dejando en claro que, desde su punto de vista, lo importante es que el delantero que llegue pueda aportar soluciones en el área rival. López conoce bien lo que significa vestir la camiseta del club de Núñez.
Durante su etapa como jugador del Millonario disputó 70 partidos y convirtió 16 goles a lo largo de cuatro temporadas. Aquella etapa temprana de su carrera le permitió mostrarse en el fútbol argentino y posteriormente dar el salto a Europa. Uno de los momentos más recordados de su paso por River se produjo en 2004, cuando fue protagonista en un Superclásico frente a Boca que terminó siendo clave para su proyección internacional. Tras ese rendimiento destacado, fue transferido al Barcelona, iniciando así su carrera en el fútbol europeo.
De todos modos, por ahora la posible llegada de Icardi al club argentino no pasa de ser un rumor que surgió principalmente en redes sociales. Desde la dirigencia del Millonario ya se encargaron de bajar la intensidad de esas versiones. El secretario técnico de la institución, Enzo Francescoli, aseguró que nadie dentro del club propuso el nombre del delantero y que tampoco existió contacto alguno con el jugador.
Mientras tanto, Icardi continúa su carrera en el fútbol turco con el Galatasaray, donde se consolidó como una de las grandes figuras del plantel. Desde su llegada al club se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la institución, un logro que reforzó su estatus entre los aficionados. En la actual temporada, el delantero argentino disputó 37 encuentros oficiales, en los que marcó 15 goles y aportó dos asistencias.
Además, en la mayoría de esos partidos llevó la cinta de capitán, un reflejo de la importancia que tiene dentro del equipo. El conjunto de Estambul atraviesa además un buen momento a nivel internacional. En su último compromiso europeo logró una victoria por la mínima frente al Liverpool, un resultado que lo dejó bien posicionado en su camino hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Por ahora, el futuro del delantero sigue ligado al fútbol turco, aunque su contrato con el Galatasaray finaliza en junio de este año. Ese detalle alimenta las especulaciones sobre un posible cambio de destino en el próximo mercado, aunque desde River, al menos por el momento, aseguran que no existe ninguna negociación en marcha.
