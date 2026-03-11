Maxi López habló de una posible llegada de Mauro Icardi a River: qué dijo

Mientras tanto, Icardi continúa su carrera en el fútbol turco con el Galatasaray, donde se consolidó como una de las grandes figuras del plantel. Desde su llegada al club se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la institución, un logro que reforzó su estatus entre los aficionados. En la actual temporada, el delantero argentino disputó 37 encuentros oficiales, en los que marcó 15 goles y aportó dos asistencias.

Icardi Galatasaray

Además, en la mayoría de esos partidos llevó la cinta de capitán, un reflejo de la importancia que tiene dentro del equipo. El conjunto de Estambul atraviesa además un buen momento a nivel internacional. En su último compromiso europeo logró una victoria por la mínima frente al Liverpool, un resultado que lo dejó bien posicionado en su camino hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Por ahora, el futuro del delantero sigue ligado al fútbol turco, aunque su contrato con el Galatasaray finaliza en junio de este año. Ese detalle alimenta las especulaciones sobre un posible cambio de destino en el próximo mercado, aunque desde River, al menos por el momento, aseguran que no existe ninguna negociación en marcha.