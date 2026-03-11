Julián Álvarez sembró dudas sobre su futuro en Atlético de Madrid: ¿guiño al Barcelona?

El rendimiento también confirmó la recuperación goleadora del campeón del mundo, que había atravesado una racha adversa con 16 partidos y 65 días sin convertir. El desahogo llegó en la Copa del Rey frente a Barcelona y desde entonces volvió a marcar en Champions ante Brujas y en La Liga contra Real Oviedo.

julian alvarez 1

Sobre ese momento de sequía, el propio futbolista se refirió con tranquilidad: “Yo siempre estuve tranquilo. Me encuentro bien, hubo unas semanas en las que las cosas no se me daban, pero doy todo en la cancha. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre juego al 100%. Por eso me valoran el cuerpo técnico y los compañeros”.

Con la ventaja de tres goles, Atlético de Madrid disputará el partido de vuelta de los octavos de final el miércoles 18 de marzo a las 17 en el Tottenham Stadium. En paralelo, el equipo marcha tercero en La Liga española con 54 puntos, detrás del líder Barcelona, que suma 67, y además jugará la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.