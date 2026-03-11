Julián Álvarez sembró dudas sobre su futuro en Atlético de Madrid: ¿guiño al Barcelona?
El delantero de la Selección Argentina fue figura con dos goles en el 5-2 de Atlético de Madrid ante Tottenham por Champions League y dejó dudas sobre su futuro en el club
Julián Álvarez fue la gran figura del triunfo 5-2 de Atlético de Madrid ante Tottenham por la Champions League, con dos goles y una asistencia. Tras el partido, el delantero de la Selección Argentina sorprendió al sembrar dudas sobre su continuidad en el club de cara a la próxima temporada.
Consultado sobre su continuidad en el club español, el atacante de la Albiceleste evitó confirmar que seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada y dejó abierta la incógnita: "Yo qué sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño", expresó.
Luego amplió su postura sobre el tema y volvió a remarcar que no piensa más allá del presente: “¿Mi futuro? No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí en el Atleti. En las redes sociales se habla mucho, pero son solo cosas que la gente dice. Cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada".
El partidazo de Julián Álvarez en la Champions League
El delantero cordobés tuvo una actuación determinante desde el inicio del partido. Primero participó en la jugada del gol que abrió el marcador, al asistir a Marcos Llorente tras recuperar la pelota. Antes de los 15 minutos volvió a aparecer la “Araña”, que aprovechó un error del arquero Antonín Kinský y empujó la pelota con el arco libre para ampliar la ventaja.
En el complemento, el conjunto dirigido por Diego Simeone mantuvo el control del encuentro y Álvarez volvió a ser protagonista. El argentino lideró un contraataque letal y selló su doblete con un remate cruzado. Tottenham solo pudo descontar a través de Pedro Porro y Dominic Solanke, aunque el resultado final dejó al equipo español con una ventaja importante de cara a la revancha.
El rendimiento también confirmó la recuperación goleadora del campeón del mundo, que había atravesado una racha adversa con 16 partidos y 65 días sin convertir. El desahogo llegó en la Copa del Rey frente a Barcelona y desde entonces volvió a marcar en Champions ante Brujas y en La Liga contra Real Oviedo.
Sobre ese momento de sequía, el propio futbolista se refirió con tranquilidad: “Yo siempre estuve tranquilo. Me encuentro bien, hubo unas semanas en las que las cosas no se me daban, pero doy todo en la cancha. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre juego al 100%. Por eso me valoran el cuerpo técnico y los compañeros”.
Con la ventaja de tres goles, Atlético de Madrid disputará el partido de vuelta de los octavos de final el miércoles 18 de marzo a las 17 en el Tottenham Stadium. En paralelo, el equipo marcha tercero en La Liga española con 54 puntos, detrás del líder Barcelona, que suma 67, y además jugará la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad.
