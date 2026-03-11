Irán se baja del Mundial 2026 con un durísimo comunicado: los motivos y qué selección podría reemplazarlo

En esta línea, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, sentenció: "¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?".

Quién ocupará el lugar de Irán en el Mundial 2026

La selección iraní, conocida como los "Leones de Persia", integraba el Grupo G y debía disputar sus tres encuentros obligatorios en las ciudades de Los Ángeles y Seattle (frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto).

Ante este escenario, la FIFA debe buscar un sustituto urgente. El reglamento establece en su apartado 6.7 que la entidad tiene "entera discreción" para decidir el reemplazo y emprender las acciones necesarias.

Si se respeta el cupo otorgado a la Confederación Asiática, la principal beneficiada sería la selección de Irak, que actualmente se preparaba para jugar el repechaje internacional del 31 de marzo contra el ganador de Bolivia-Surinam. En caso de que Irak acceda directamente a la fase de grupos, su lugar en la repesca podría ser ocupado por los Emiratos Árabes Unidos.