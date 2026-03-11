Irán se baja del Mundial 2026 con un durísimo comunicado: los motivos y qué selección podría reemplazarlo
El gobierno de Irán confirmó que no estará en el Mundial 2026. El cruce con la FIFA, los visados y las alternativas reglamentarias para el cupo del Grupo G.
El Mundial 2026 acaba de sufrir una baja de peso por motivos estrictamente extradeportivos. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, confirmó a través de un durísimo comunicado oficial que la selección nacional no viajará a Estados Unidos para disputar el torneo.
La decisión se enmarca en la escalada bélica en Medio Oriente y el reciente asesinato del líder supremo Alí Jamenei. En su descargo, Doyanmali fue tajante: "Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera".
El funcionario hacía referencia a la llamada "Operación Martillo de Medianoche" de junio de 2025 (donde se bombardearon tres centrales nucleares de su país) y a la guerra abierta que se desató el último 28 de febrero en la que murió el líder supremo Alí Jameneí.
El choque con la FIFA y la traba de las visas
Minutos antes de conocerse la renuncia iraní, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había intentado calmar las aguas. Tras una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, Infantino aseguró que el mandatario le reiteró que el combinado asiático era "bienvenido a competir".
Sin embargo, la realidad migratoria es otra: las políticas de la administración Trump volvieron mucho más estrictos los visados, afectando severamente a los ciudadanos iraníes y a otros países ya clasificados como Haití, Senegal y Costa de Marfil.
En esta línea, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, sentenció: "¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?".
Quién ocupará el lugar de Irán en el Mundial 2026
La selección iraní, conocida como los "Leones de Persia", integraba el Grupo G y debía disputar sus tres encuentros obligatorios en las ciudades de Los Ángeles y Seattle (frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto).
Ante este escenario, la FIFA debe buscar un sustituto urgente. El reglamento establece en su apartado 6.7 que la entidad tiene "entera discreción" para decidir el reemplazo y emprender las acciones necesarias.
Si se respeta el cupo otorgado a la Confederación Asiática, la principal beneficiada sería la selección de Irak, que actualmente se preparaba para jugar el repechaje internacional del 31 de marzo contra el ganador de Bolivia-Surinam. En caso de que Irak acceda directamente a la fase de grupos, su lugar en la repesca podría ser ocupado por los Emiratos Árabes Unidos.
