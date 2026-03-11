Lionel Messi debuta en Concachampions con Inter Miami ante Nashville: horario y TV
El 10 inicia la Concachampions con Inter Miami ante Nashville y puede llegar a su gol 900. El argentino busca uno de los pocos títulos que le faltan.
La ida de los octavos de final de la Concachampions, la Copa de Campeones de la Concacaf, puede convertirse en una noche histórica para Lionel Messi. El Inter Miami visitará a Nashville desde las 20.30 (hora de Argentina) en el estadio Geodis Park, con transmisión de Disney+, y el capitán argentino tendrá la posibilidad de alcanzar el gol 900 de su carrera.
El astro rosarino llega en un gran momento físico y futbolístico a sus 38 años. En el inicio de la temporada 2026 ya marcó tres goles en tres partidos, lo que confirma su vigencia en el equipo que dirige Javier Mascherano.
La cuenta regresiva comenzó el último sábado, cuando Messi convirtió el gol número 899 en la victoria de Inter Miami por 2-1 ante D.C. United en la MLS. Desde entonces, cada partido del 10 genera expectativa por la posibilidad de alcanzar una cifra histórica. "¿El gol 900 llegará ante Nashville SC? Ahora cada vez que Messi pise la cancha habrá una pregunta flotando: ¿Será hoy?", escribió la liga norteamericana en su portal oficial al anticipar el encuentro.
Messi va por la Concachampions, el título que le falta con Inter Miami
Más allá de la marca personal, el principal objetivo del capitán argentino es avanzar en la competencia continental. La Concachampions representa uno de los pocos títulos que aún no pudo ganar a lo largo de su carrera. Desde su llegada a Inter Miami en julio de 2023, el equipo quedó eliminado en cuartos de final en 2024 y en semifinales en 2025, por lo que el torneo se transformó en una cuenta pendiente para el club y para el propio Messi.
En el plantel de Nashville aparece un viejo conocido del fútbol argentino: Cristian Espinoza. El ex Huracán y Boca se incorporó esta temporada tras seis años en San Jose Earthquakes y anticipó el cruce con el conjunto de Florida: “Inter Miami es el equipo al que todos le quieren ganar”, le dijo recientemente a Clarín.
La posible titularidad de Messi y el plan de Mascherano
Uno de los interrogantes del partido pasa por saber si Javier Mascherano pondrá a Messi desde el inicio o si administrará sus minutos, teniendo en cuenta la exigente agenda del equipo. El capitán argentino suele querer jugar todos los partidos, aunque el entrenador también analiza la carga física en un calendario que obliga a competir cada tres o cuatro días.
"Somos un equipo que tiene que competir en cada torneo de igual manera, claramente para nosotros la Champions es una competición muy importante y le vamos a dar ese valor, trataremos de llegar lo más lejos posible", aseguró el técnico. Mascherano también advirtió sobre la exigencia de la temporada: "En algún momento tendremos que gestionar los minutos de los jugadores porque jugar cada tres o cuatro días es un desgaste grande".
Para Inter Miami será además la cuarta salida consecutiva, ya que los tres partidos disputados en la MLS también fueron como visitante. El club se prepara para inaugurar su nuevo estadio, el Nu Stadium, que estará ubicado más cerca del centro de Miami y marcará una nueva etapa para la franquicia.
