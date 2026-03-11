Lionel Messi debuta en Concachampions con Inter Miami ante Nashville: horario y TV

inter miami

La posible titularidad de Messi y el plan de Mascherano

Uno de los interrogantes del partido pasa por saber si Javier Mascherano pondrá a Messi desde el inicio o si administrará sus minutos, teniendo en cuenta la exigente agenda del equipo. El capitán argentino suele querer jugar todos los partidos, aunque el entrenador también analiza la carga física en un calendario que obliga a competir cada tres o cuatro días.

"Somos un equipo que tiene que competir en cada torneo de igual manera, claramente para nosotros la Champions es una competición muy importante y le vamos a dar ese valor, trataremos de llegar lo más lejos posible", aseguró el técnico. Mascherano también advirtió sobre la exigencia de la temporada: "En algún momento tendremos que gestionar los minutos de los jugadores porque jugar cada tres o cuatro días es un desgaste grande".

Para Inter Miami será además la cuarta salida consecutiva, ya que los tres partidos disputados en la MLS también fueron como visitante. El club se prepara para inaugurar su nuevo estadio, el Nu Stadium, que estará ubicado más cerca del centro de Miami y marcará una nueva etapa para la franquicia.