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Banfield vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Taladro", que suma cinco jornadas sin triunfos, y Central cierran la undécima fecha del torneo doméstico en el Florencio Sola.

Central viene de consagrase campeón de la Supercopa Internacional. 

Central viene de consagrase campeón de la Supercopa Internacional. 

Banfield y Rosario Central se miden este lunes, desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola, en el cierre de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.

El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer, mientras que Walter Ferreyra y Lucas Ripoli serán sus asistentes. El VAR, en tanto, estará a cargo de Germán Delfino.

El conjunto del sur llega con la necesidad de volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El "Taladro", que viene de empatar con Gimnasia y suma cinco jornadas sin triunfos, acumula nueve puntos en 10 partidos, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, y ocupa el decimosegundo puesto de la Zona B.

Banfield suma cinco partidos sin victorias en el Clausura.

Banfield suma cinco partidos sin victorias en el Clausura.

Por su parte, Central atraviesa otra realidad y se encuentra en la pelea por los primeros lugares del grupo: suma 18 puntos, marcha cuarto en la Zona B y viene de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes. Además, una victoria le permitirá alcanzar las 49 unidades en la Tabla Anual y quedar a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.

Formaciones de Banfield vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B

  • Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Florencio Sola.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Germán Delfino.
  • TV: ESPN Premium.

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