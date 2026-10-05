Banfield vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Taladro", que suma cinco jornadas sin triunfos, y Central cierran la undécima fecha del torneo doméstico en el Florencio Sola.
Banfield y Rosario Central se miden este lunes, desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola, en el cierre de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura.
El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer, mientras que Walter Ferreyra y Lucas Ripoli serán sus asistentes. El VAR, en tanto, estará a cargo de Germán Delfino.
El conjunto del sur llega con la necesidad de volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El "Taladro", que viene de empatar con Gimnasia y suma cinco jornadas sin triunfos, acumula nueve puntos en 10 partidos, producto de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, y ocupa el decimosegundo puesto de la Zona B.
Por su parte, Central atraviesa otra realidad y se encuentra en la pelea por los primeros lugares del grupo: suma 18 puntos, marcha cuarto en la Zona B y viene de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes. Además, una victoria le permitirá alcanzar las 49 unidades en la Tabla Anual y quedar a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.
Formaciones de Banfield vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: ESPN Premium.
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