Banfield vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Banfield suma cinco partidos sin victorias en el Clausura.

Por su parte, Central atraviesa otra realidad y se encuentra en la pelea por los primeros lugares del grupo: suma 18 puntos, marcha cuarto en la Zona B y viene de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes. Además, una victoria le permitirá alcanzar las 49 unidades en la Tabla Anual y quedar a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.