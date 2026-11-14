La polémica en el gol de Boca ante Banfield que no mostró la transmisión ni revisó el VAR: ¿debió ser anulado?

El foco de la controversia se sitúa exactamente en el instante en que Leandro Paredes lanzó la asistencia de emboquillada desde afuera del área. Mientras la pelota viajaba hacia el punto penal, Miguel Merentiel agarró y empujó al defensor Nicolás Meriano, quien producto de esa acción quedó habilitando al "Ruso" e imposibilitado de llegar a tiempo a cubrir la marca del mediocampista, que terminó definiendo solo de cabeza contra un palo para el 1-0 parcial.