La polémica en el gol de Boca ante Banfield que no mostró la transmisión ni revisó el VAR: ¿debió ser anulado?
La apertura del marcador de Santiago Ascacíbar contó con una fuerte polémica por un agarrón de Miguel Merentiel en la previa que no fue revisado.
Luego de la goleada 3-0 de Boca frente a Banfield en Mendoza que selló el pasaje del Xeneize a la final de la Copa Argentina, estalló una fuerte polémica en torno a la apertura del marcador, por una presunta infracción que no fue advertida por el árbitro ni revisada por el VAR.
Una repetición de la acción que derivó en el tanto de Santiago Ascacibar sobre el cierre del primer tiempo dejó en evidencia una presunta infracción previa dentro del área que pasó completamente por alto tanto para el arbitraje como para la transmisión oficial.
El foco de la controversia se sitúa exactamente en el instante en que Leandro Paredes lanzó la asistencia de emboquillada desde afuera del área. Mientras la pelota viajaba hacia el punto penal, Miguel Merentiel agarró y empujó al defensor Nicolás Meriano, quien producto de esa acción quedó habilitando al "Ruso" e imposibilitado de llegar a tiempo a cubrir la marca del mediocampista, que terminó definiendo solo de cabeza contra un palo para el 1-0 parcial.
Sin protestas en la cancha ni intervención del VAR: la polémica en el gol de Boca
A pesar del impacto directo que tuvo el forcejeo en el desarrollo de la jugada, los futbolistas del "Taladro" no advirtieron la acción en el momento ni esbozaron reclamos hacia el juez principal, Nazareno Arasa, quien convalidó el gol de inmediato.
Desde la cabina del VAR, a cargo de Lucas Novelli, tampoco dieron aviso para revisar una posible falta en ataque y la jugada se reanudó sin demoras. A esto se sumó que la transmisión televisiva oficial tampoco repitió ni puso el foco sobre el cruce entre Merentiel y Meriano, por lo que la polémica recién tomó fuerza una vez finalizado el encuentro.
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