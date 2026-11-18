La dirigencia tucumana se movió rápido después de la salida de Falcioni, que dejó el cargo de común acuerdo tras la eliminación en el Torneo Clausura. Según trascendió, las charlas con Troglio avanzaron, hubo entendimiento entre las partes y solo faltan algunos detalles que puedan solucionarse. Se espera que la llegada se oficialice en las próximas horas. Antes, el subcampeón del mundo en Italia 1990 tiene pautada una reunión con los directivos de Banfield, aunque en el Taladro ven poco probable revertir la situación.