Pedro Troglio, a un paso de dejar Banfield: el club del fútbol argentino que lo busca
Pedro Troglio está cerca de reemplazar a Julio César Falcioni en Atlético Tucumán, y Banfield ya evalúa sucesores: todos los detalles.
Pedro Troglio está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Atlético Tucumán. El técnico de 61 años termina su contrato con Banfield en diciembre de este año, todo indica que no seguirá, y el Decano lo eligió para reemplazar a Julio César Falcioni.
La dirigencia tucumana se movió rápido después de la salida de Falcioni, que dejó el cargo de común acuerdo tras la eliminación en el Torneo Clausura. Según trascendió, las charlas con Troglio avanzaron, hubo entendimiento entre las partes y solo faltan algunos detalles que puedan solucionarse. Se espera que la llegada se oficialice en las próximas horas. Antes, el subcampeón del mundo en Italia 1990 tiene pautada una reunión con los directivos de Banfield, aunque en el Taladro ven poco probable revertir la situación.
Los números de Pedro Troglio en Banfield
Troglio llegó al Taladro en abril de 2025 y dirigió 55 partidos:
- 19 triunfos
- 12 empates
- 24 derrotas
El último fue la semifinal de la Copa Argentina ante Boca, el sábado 14 de noviembre, que el Xeneize ganó 3-0.
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Los candidatos de Banfield para reemplazar a Pedro Troglio
En Banfield ya analizan opciones para el banco:
- Julio César Falcioni: el mismo técnico que acaba de dejar Atlético Tucumán. Es ídolo del club y lo dirigió en cuatro ciclos: 2003-2005, 2008-2011 (fue campeón del Apertura 2009), 2016-2020 y 2024.
- Nicolás Domingo: exjugador del Taladro. Viene de hacer una buena campaña con Temperley en la Primera Nacional, aunque quedó eliminado en el primer cruce del Reducido por el segundo ascenso.
- Carlos Matheu: exdefensor de Banfield e Independiente. Hoy dirige la Reserva del Rojo junto a Eduardo Tuzzio, con quien llegó a dirigir un partido de la Primera antes de la llegada de Jadson Viera.
Si se confirma, el cambio sería un cruce de bancos: Troglio iría a Tucumán y Falcioni podría volver al club donde es ídolo.
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