Banfield y Unión igualaron 0-0 por el Torneo Clausura: cómo quedaron en la tabla
El Tatengue sigue como líder de la Zona A pese a la igualdad, mientras que el Taladro aún persiste en su necesidad de alejarse de la zona roja.
Banfield y Unión igualaron 0-0 este viernes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, en un choque que combinó aspiraciones muy distintas dentro del Torneo Clausura 2025. El Taladro llegó golpeado tras caer 3-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal en la fecha anterior, mientras que el Tatengue de Leonardo Madelón sigue arriba como único puntero de su zona, pero no debe dormirse, dado que otros equipos aún tienen que jugar en el marco de la décima fecha.
El equipo del sur bonaerense, dirigido por Pedro Troglio, viene atravesando una campaña irregular pero aún se mantiene expectante en la tabla. Antes de la derrota con Argentinos, había logrado una victoria clave en Avellaneda frente a Independiente. Tras esta igualdad con el Tatengue, quedó sexto en la tabla, con 14 puntos, y estaría clasificando a playoffs, pero la principal preocupación pasa por el descenso: Banfield se encuentra cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que ocupan los lugares de riesgo en la tabla anual y de promedios.
Unión, en cambio, vive un presente muy distinto. Con 17 puntos, este empate no le quitó aún su liderazgo en la Zona A, aunque tiene a Barracas Central y Estudiantes pisándole los talones con 15 unidades. El conjunto santafesino acumula seis partidos sin perder, con un saldo de 12 puntos sobre 18 posibles.
El empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en la última jornada, conjuntamente con este empate, deja cierto sabor agridulce, pero el nivel colectivo del equipo de Madelón lo mantiene como uno de los más sólidos del campeonato.
Banfield vs. Unión: resultado en vivo
Banfield vs. Unión: formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
- Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Banfield vs. Unión: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: TNT Sports.
