Banfield y Unión igualaron 0-0 por el Torneo Clausura: cómo quedaron en la tabla

El equipo del sur bonaerense, dirigido por Pedro Troglio, viene atravesando una campaña irregular pero aún se mantiene expectante en la tabla. Antes de la derrota con Argentinos, había logrado una victoria clave en Avellaneda frente a Independiente. Tras esta igualdad con el Tatengue, quedó sexto en la tabla, con 14 puntos, y estaría clasificando a playoffs, pero la principal preocupación pasa por el descenso: Banfield se encuentra cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que ocupan los lugares de riesgo en la tabla anual y de promedios.