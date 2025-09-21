Argentinos Juniors goleó a Banfield para volver al triunfo en el Torneo Clausura
El "Bicho" aplastó 3-0 al "Taladro", y se entusiasma con meterse en zona de playoffs.
Argentinos Juniors se reencontró este domingo con la victoria en lo que fue una buena goleada 3-0 de local ante Banfield en el Estadio Diego Armando Maradona por la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
El "Bicho" necesitaba un triunfo para recuperar el buen ritmo del semestre anterior y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el "Taladro" no pudo conseguir tercer triunfo consecutivo.
En La Paternal, el local se impuso con el doblete de Tomás Molina y el tanto de Alan Lescano. Todos los gritos llegaron en el complementp.
Argentinos tuvo un notable primer semestre, en el que lideró su zona, pero el segundo no ha sido igual de exitoso. Aunque llegó a las semifinales de la Copa Argentina, los malos resultados en el Clausura lo tenían alejado de los playoffs y de las plazas para la próxima Copa Libertadores.
En el polo opuesto llegaba Banfield, que atravesaba su mejor momento del año. Desde la llegada de Pedro Troglio como director técnico, el equipo había hallado un funcionamiento sólido, logrando cinco victorias en nueve partidos, incluso tras la venta de su capitán Alexis Maldonado.
Formaciones del duelo
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas DT: Nicolás Diez
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi, y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio
Argentinos vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Felipe Viola
- Estadio: Diego Armando Maradona
