Preocupante alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires y otras provincias: advertencias del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias este 27 de septiembre. Se vienen las lluvias al AMBA.
La jornada de este sábado 27 de septiembre de 2025 estará complicada en varias provincias del país, entre ellas Buenos Aires, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, y elevando por eso sendas alertas amarillas.
En tanto, para este sábado también se anuncia la llegada de lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, aunque por ahora la zona del AMBA está fuera de las alertas meteorológicas.
Alerta por lluvias: el informe del SMN
Parte de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos están bajo alerta amarilla este sábado por lluvias fuertes.
"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informó el SMN.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Lluvias en el AMBA: el detalle.
En barrios porteños y partidos del Gran Buenos Aires, el mayor riesgo estará en las calles con desagües colapsados, donde podrían registrarse inundaciones repentinas, durante la mañana, sobre todo, de la jornada de este sábado en la Capital Federal y sus alrededores.
El fenómeno de ciclogénesis ya había impactado semanas atrás con lluvias copiosas y vientos de más de 70 km/h, y ahora vuelve a encender las alarmas en plena primavera.
Se espera que las condiciones mejoren recién hacia el domingo, con cielo nublado pero sin la intensidad de precipitaciones prevista para este sábado.
