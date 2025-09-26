Preocupante alerta por lluvias y granizo este sábado en Buenos Aires y otras provincias: advertencias del SMN

"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informó el SMN.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvias en el AMBA: el detalle.

En barrios porteños y partidos del Gran Buenos Aires, el mayor riesgo estará en las calles con desagües colapsados, donde podrían registrarse inundaciones repentinas, durante la mañana, sobre todo, de la jornada de este sábado en la Capital Federal y sus alrededores.

El fenómeno de ciclogénesis ya había impactado semanas atrás con lluvias copiosas y vientos de más de 70 km/h, y ahora vuelve a encender las alarmas en plena primavera.

Se espera que las condiciones mejoren recién hacia el domingo, con cielo nublado pero sin la intensidad de precipitaciones prevista para este sábado.