Dura noticia para Vélez: Imanol Machuca suspendido un año por la FIFA

La sanción no solo incluye la inhabilitación de un año para participar en cualquier actividad vinculada al fútbol, sino también multas económicas.

La Federación Malasia deberá pagar 350.000 francos suizos (aproximadamente 438.000 dólares), mientras que cada futbolista involucrado enfrenta una multa individual de 2.000 francos suizos (cerca de 2.500 dólares). La decisión entra en vigencia a partir de la notificación oficial y puede ser apelada ante la Comisión de Apelación de la FIFA dentro de los diez días posteriores.

Imanol Machuca, una de las claves del Vélez de Schelotto

Para Vélez, la pérdida de Machuca representa un golpe sensible. El delantero de 25 años se había consolidado como uno de los elementos más consistentes del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, jugando en la banda derecha del ataque junto a Maher Carrizo y alternando la posición de centrodelantero con Braian Romero o Michael Santos.

imanol machuca 1

Aunque sus registros estadísticos del año muestran solo un gol y una asistencia en el Torneo Clausura, su rendimiento en la cancha, especialmente en la Copa Libertadores, había sido clave, destacándose por su movilidad, capacidad de asociación y despliegue ofensivo.

La ausencia de Machuca obligará a reconfigurar su delantera y buscar alternativas dentro del plantel para mantener el nivel competitivo en el campeonato local y en torneos internacionales. La sanción también pone a prueba la gestión del club frente a situaciones extraordinarias fuera del campo, obligando a adaptarse a un escenario inesperado.