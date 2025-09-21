Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 19, Argentinos Juniors y Banfield se encontrarán en el Estadio Diego Armando Maradona en un duelo fundamental del Torneo Clausura. El "Bicho" necesita un triunfo para retomar el buen nivel del semestre anterior y no alejarse de los puestos de clasificación, mientras que el "Taladro" intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.
El equipo de La Paternal, que fue líder en el primer semestre, no ha logrado repetir ese éxito. A pesar de haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina, una serie de resultados negativos en el Clausura lo han relegado en la lucha por los playoffs y por un cupo en la próxima Copa Libertadores. Su último partido fue una tensa derrota por 2-0 ante Instituto, que terminó con las expulsiones del técnico Nicolás Diez y del defensor Francisco Álvarez.
En contraste, Banfield vive su mejor momento del año. Con Pedro Troglio al mando, el equipo ha mostrado un desempeño sólido, logrando cinco victorias en los últimos nueve encuentros, a pesar de haber transferido a su capitán Alexis Maldonado. El "Taladro" llega con el envión anímico de dos triunfos por 1-0, primero en casa contra Tigre y luego de visitante frente a Independiente, lo que demuestra su fortaleza en cualquier escenario.
Formaciones del duelo
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas DT: Nicolás Diez
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Auzmendi, y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio
Cómo ver en vivo Argentinos vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
