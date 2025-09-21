Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Banfield

El equipo de La Paternal, que fue líder en el primer semestre, no ha logrado repetir ese éxito. A pesar de haber alcanzado las semifinales de la Copa Argentina, una serie de resultados negativos en el Clausura lo han relegado en la lucha por los playoffs y por un cupo en la próxima Copa Libertadores. Su último partido fue una tensa derrota por 2-0 ante Instituto, que terminó con las expulsiones del técnico Nicolás Diez y del defensor Francisco Álvarez.