Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid y se coronó campeón de la Liga de España
Con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres, el equipo culé derrotó al Real Madrid y se consagró campeón de La Liga de manera histórica.
Barcelona se quedó con el clásico ante Real Madrid y aseguró el título de la Liga de España con tres fechas de anticipación. El conjunto culé fue superior en los momentos decisivos y celebró una nueva consagración frente a su máximo rival luego de un 2-0 que siempre manejó.
El primer gol llegó gracias a Marcus Rashford, que abrió el marcador con un tremendo golazo para poner el 1-0 del conjunto catalán. El delantero fue una de las figuras de la noche y desequilibró en ataque durante gran parte del encuentro. En el complemento, Ferrán Torres amplió la diferencia y selló el 2-0 definitivo para el Barcelona, que terminó desatando el festejo de sus hinchas por un nuevo campeonato local.
Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick llegó a los 91 puntos y se hizo inalcanzable para el Real Madrid, que quedó segundo con 77 unidades. La campaña del Barcelona fue arrolladora: consiguió 30 victorias, un empate y apenas cuatro derrotas. Además, marcó 91 goles y recibió solamente 31, números que reflejan el dominio del conjunto culé a lo largo de toda la temporada.
Rashford y un tremendo golazo para el 1-0 del Barcelona:
Ferrán Torres y el 2-0 para el conjunto culé:
Bajo la conducción de Hansi Flick, el conjunto blaugrana viene dominando el certamen nacional sin oposición real. Pese a los traspiés en Champions League y Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, la regularidad liguera le permite llegar a esta instancia con la tranquilidad de que un solo punto le asegura el título.
El equipo de la capital llega devastado. A 11 puntos de la cima, el ciclo de Álvaro Arbeloa padece un vestuario ingobernable tras las peleas públicas entre Federico Valverde (baja por traumatismo craneoencefálico) y Aurélien Tchouaméni. Con Kylian Mbappé bajo la lupa por su falta de compromiso y el joven Franco Mastantuono atrapado en el caos interno, el Madrid solo busca cerrar con dignidad una temporada para el olvido.
Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.
Detalles del partido
- Hora: 16:00 (Argentina)
- TV: DSports
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández
- VAR: Javier Iglesias
- Estadio: Camp Nou (Barcelona, España)
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