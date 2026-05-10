Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid y se coronó campeón de la Liga de España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2053557231057059904?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRO GOLAZO DE BARCELONA!! ¡EL TACO DE DANI OLMO, POR FAVOR!



Ferrán Torres anotó el 2-0 ante Real Madrid.@GiraltPablo#ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbvB0gQHtO — DSPORTS (@DSports) May 10, 2026

Bajo la conducción de Hansi Flick, el conjunto blaugrana viene dominando el certamen nacional sin oposición real. Pese a los traspiés en Champions League y Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, la regularidad liguera le permite llegar a esta instancia con la tranquilidad de que un solo punto le asegura el título.

El equipo de la capital llega devastado. A 11 puntos de la cima, el ciclo de Álvaro Arbeloa padece un vestuario ingobernable tras las peleas públicas entre Federico Valverde (baja por traumatismo craneoencefálico) y Aurélien Tchouaméni. Con Kylian Mbappé bajo la lupa por su falta de compromiso y el joven Franco Mastantuono atrapado en el caos interno, el Madrid solo busca cerrar con dignidad una temporada para el olvido.

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Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Detalles del partido