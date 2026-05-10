Golpe final para el Real Madrid: Kylian Mbappé se pierde el Clásico y no estará ante el Barcelona
En un clima de hostilidad por parte de la afición madrileña, el equipo de Arbeloa pierde a su máxima figura el día que el conjunto azulgrana puede coronarse campeón.
La crisis del Real Madrid sumó un nuevo y crítico capítulo este domingo por la mañana. A pocas horas del inicio del Clásico, se confirmó que Kylian Mbappé no formará parte de la delegación que enfrentará al Barcelona. El francés se suma a la lista de bajas sensibles, dejando al equipo "Merengue" debilitado para intentar evitar la vuelta olímpica de su máximo rival.
La alarma se encendió durante la última sesión de entrenamiento. A falta de apenas cinco minutos para el cierre, Mbappé sintió un pinchazo en los isquiotibiales que lo obligó a abandonar el campo de juego de inmediato. Tras la evaluación del cuerpo médico, se decidió que el atacante no viaje a Cataluña para evitar una lesión de mayor gravedad, especialmente considerando la proximidad del Mundial 2026.
La noticia profundiza el malestar de los hinchas madrileños, quienes han criticado duramente al francés durante toda la temporada. Los cuestionamientos sobre su "falta de compromiso" se multiplicaron en redes sociales tras conocerse su ausencia, sumándose a la polémica por su reciente viaje a Italia mientras el equipo atravesaba otro momento delicado.
El Real Madrid llega al Camp Nou en estado de emergencia. Tras el inicio fallido con Xabi Alonso y la posterior asunción de Álvaro Arbeloa, el equipo nunca encontró el rumbo. Con el vestuario fracturado por el incidente entre Valverde y Tchouaméni, y ahora sin su principal referencia de ataque, la misión de impedir el bicampeonato del Barcelona parece una utopía.
Formaciones confirmadas para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid
Ante la baja de Mbappé, Arbeloa debió retocar el once inicial, apostando por el juvenil Gonzalo García y el regreso de Brahim Díaz a la titularidad.
- Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.
El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Con solo un empate, el Barcelona de Hansi Flick se consagrará campeón de La Liga ante los ojos de un Real Madrid que solo desea que esta temporada llegue a su fin.
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