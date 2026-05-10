Golpe final para el Real Madrid: Kylian Mbappé se pierde el Clásico y no estará ante el Barcelona

Formaciones confirmadas para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Ante la baja de Mbappé, Arbeloa debió retocar el once inicial, apostando por el juvenil Gonzalo García y el regreso de Brahim Díaz a la titularidad.

Barcelona : Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

: Joan Garcia; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

El encuentro comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Con solo un empate, el Barcelona de Hansi Flick se consagrará campeón de La Liga ante los ojos de un Real Madrid que solo desea que esta temporada llegue a su fin.